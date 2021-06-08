Toyota haziran ayı kampanyasını duyurdu

Toyota'nın haziran ayı kampanyasına göre, Yaris modelleri ile 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB, anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL, 12 ay vade ve sıfır finansman oranı ile satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City'nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.
Yazın İlk Kampanyasında Fiyatlar
Yazın ilk kampanyasına;
- 2021 model yılı Corolla'lar 220 bin 200 TL'den,
- Corolla Hybrid'ler 339 bin 50 TL'den,
- Yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL'den
- Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.
Proace City'ler ise 222 bin 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.
Açıklamaya göre yüzde 1,56'dan başlayan finansman oranları ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota'nın haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için eski araçlarını değiştirmek isteyenler için takas imkanı var.
TOYOTA FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2021
Peki, Toyota fiyatları ne kadar? Toyota'nın internet sitesinde Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:
Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları
Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları
Tüm Land Cruiser Prado Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları
Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları
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