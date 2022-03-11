300 Yıllık Deniz Kızı Mumyasının Gizemini Çözmek İçin Kolları Sıvadılar

Bir araştırma ekibi, 1736-1741 yılları arasında Japonya'nın Kochi Eyaleti kıyılarında bir balık ağına yakalandığı söylenen, tuhaf görünümlü bir yaratık (veya yaratıklar) olan bir "denizkızı mumyasını" analiz etme projesine başladı.
Keşfedilmesinden (ve muhtemelen bir maymun ile bir balık bedenlerinin birbirine dikilmesinden) bu yana, bu "denizkızı", bir ibadet nesnesi olarak görüldüğü Asakuchi'deki Enjuin tapınağında tutuldu.
Japon haber kaynağı Asahi'ye konuşan başrahip, "Koronavirüs salgınını az da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak ona taptık. Umarım araştırma projesi gelecek nesillere (bilimsel) kayıtlar bırakabilir" dedi.
Asahi, bunun ilk kez bilimsel olarak araştırılacağını bildiriyor. Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi araştırmacıları, mumyayı bir CT tarayıcısına yerleştirmek için tapınaktan çıkardılar ve araştırmalarına başladılar.
Ekip öncelikle, mumyayı oluşturmak için hangi hayvanların kullanıldığını belirlemek için mumyadan alınan DNA örneklerini de test edecek; bunun bir maymun ve bir balık olduğuna inanılıyor.
300 yıllık mumyanın, muhtemelen bir Japon balıkçı tarafından oluşturulduğu düşünülüyor. Balıkçının, adadaki herkesin kısırlaşacağına dair bir kehanet yaydığı ve tek çarenin denizkızının bir resmini elde etmek olduğunu iddia ettiği biliniyor. Tabii ki bunun için balıkçıya küçük bir ödeme yapılması gerekiyordu.
Ekip, bu yıl içinde "denizkızı" hakkındaki bulgularını yayınlayacak, ancak denizkızlarının gerçek olduğunu doğrulamak için nefesinizi tutmayın. Belki de bugüne dek gördüğümüz en ünlü denizkızı aldatmacası, P. T. Barnum tarafından sergilenen "Fiji Deniz Kızı" idi. Barnum serginin reklamını tipik efsanevi denizkızlarının çizimleriyle yaptı. Bir kadının başı ve (broşürlerde çıplak olarak tasvir edilmiş) gövdesi bir balığın alt yarısına yapıştırılmış güzel yaratıklar... Sergiye denizkızını görmek için gelenleri karşılayan şey, bir balığa dikilmiş bir maymunun üst yarısıydı ve her iki parça da kesinlikle ölüydü.
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