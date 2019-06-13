32-bit Android Studio İçin Yolun Sonu
Google, popüler Android yazılımı ile ilgili önemli bir karar aldı; 32-bit'in tabutuna bir çivi daha çaktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, 32 bit Android Emulator'ı ve 32 bit Android Studio dağıtımını sona erdirdiğini duyurdu. Bundan itibaren söz konusu IDE'nin yalnızca 64 bit sürümleri desteklenecek.
Açıkçası, bu yalnızca Windows'un 32 bit sürümlerini kullanan geliştiricileri etkileyen bir gelişme. Zira macOS üzerinde çalışan 32 bit Android Studio sürümü bulunmuyor.
Geliştiriciler için 64-bit mimariye sahip bir sistem kullanmanın birçok yararı bulunuyor. Bunlardan en çok öne çıkanı, yalnızca 32-bit uygulamalar yerine 32-bit ve 64-bit uygulamalar geliştirebilme imkanı. Ayrıca, uygulamanızı 64-bit emülatörde test edebileceğiniz bir ortama da sahip olmuş oluyorsunuz. Ve elbette, 64-bit uygulamalarınız 4GB'dan daha geniş olan sistem belleğine de erişebiliyor.
Google, bu konuda gözü kapalı bir adım atmadığını ve geliştiricileri vaktinden önce haberdar etmeyi amaçladığını açıkça belirtiyor. 30 Haziran'dan başlayarak 32-bit Android Emulator'un 28.0.25 sürümünün kullanımdan kaldırılmış olması, 32-bit sürümün herhangi bir yeni özellik alamayacağı anlamına geliyor. Bu yılın sonunda, yani 31 Aralık'tan itibaren ise Android Studio 3.6'nın 32 bit sürümü de kullanımdan kaldırılacak. Son olarak, 31 Aralık 2020'de her iki ürün için de Google'un sunduğu destek sona erecek.
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