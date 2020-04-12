35 Milyon Yıl Sonra Gelen Keşif: Evcil Kedi Boyutunda Bir Aslan!

Bulunan 35 milyon yıllık bir fosil, evcil kedi boyutunda olsa da son derece güçlü olan, yeni bir keseli aslan türünün keşfedilmesini sağladı.

12 Nisan 2020 20:00

Levent Öztürk