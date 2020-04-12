35 Milyon Yıl Sonra Gelen Keşif: Evcil Kedi Boyutunda Bir Aslan!

Bulunan 35 milyon yıllık bir fosil, evcil kedi boyutunda olsa da son derece güçlü olan, yeni bir keseli aslan türünün keşfedilmesini sağladı.

  • Levent Öztürk
Evcil kesi boyutunda keseli aslan türü...
Yeni bulunan tür, yaşarken böyle görünüyordu.Peter Schouten

Bir evcil kedi boyutlarında, kemikleri kırabilecek kadar keskin dişlere sahip olan bir keseli aslan, bulunan fosilinden yola çıkılarak, yeni bir tür olarak doğrulandı. New South Wales Üniversitesi paleontologları, Avusturalya - Queensland'de bulunan Riversleigh Dünya Mirası Alanı içerisinde, bu küçük keseli aslanın kalıntılarını buldular. Bu bölgede bilim insanları yıllardır pek çok farklı fosil türü bulmaktaydı.

Araştırmacıların, canlının kafatası ve alt çene yapısına daha yakından bakmaları ile beraber, kafatası yapısının farklı olduğu fark edildi.

New South Wales Üniversitesi profesörü Michael Archer'ın CNN'e söylediğine göre, bu canlının daha önce karşılaşılmamış, yeni bir keseli türü olduğu, keseli aslan soy ağacının bugüne dek bilinmeyen farklı bir kolunu oluşturduğunu tespit edildi.

Araştırmacılar, Lekaneleo roskellyae adı verilen bu keseli aslan türünün ağaçlarda yaşadığını ve keskin dişleri ile kuş, yılan ve diğer küçük hayvanları yediğini tahmin ediyor.

Keseli aslanlar bundan 35.000 yıl önce yok oldular ve bu yüzden de araştırmacılar fosilleşmiş kalıntılara bakarak nasıl öldüklerini ve hava şartlarının etkisi olup olmadığını inceliyorlar.

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35 Milyon Yıl Sonra Gelen Keşif: Evcil Kedi Boyutunda Bir Aslan!

 

 