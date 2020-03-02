Uzay kaynaklı bir protein keşfedildi, dünya dışı yaşamın ayak izi olabilir

Astronomların 1990'da Cezayir'e düşen bir göktaşını incelerken keşfettikleri yeni bir proteinin dünya dışı yaşama ışık tutabileceği değerlendiriliyor.

Uzay kaynaklı bir protein keşfedildi!

Uzay kaynaklı protein dünya dışı yaşama ışık tutabilir. Uzaydan gelen ve Dünya'ya düşen meteoritlerde ve uzayda incelediğimiz göktaşlarında hayatın yapıtaşları olarak kabul edilen proteinlerin ana maddesi aminoasitler daha önce de keşfedilmişti. Ancak daha önce gerçekleştirilen keşiflerden hiçbirinde aminoasitlerin bir araya gelip protein oluşturduğu görülmemişti.

1990'da Cezayir'e düşen "Acfer 086"u analiz eden bilim insanları bu meteoritin içinde uzay kaynaklı yeni bir protein keşfettiklerini öne sürdüler. Yayımlanan makalede Hemolithin adı verilen proteinin 16 ile 18 arası aminoasit barındırdığı belirtiliyor. Çalışma henüz onay aşamasında. Eğer onaylanırsa, Dünya dışı yaşam keşfinde yepyeni bir adım atılmış olacak.

Uzaydan gelen hayat molekülleri

Bir teoriye göre su ve proteinlerin yıldızlararası bulutlarda tepkimeye girdikleri ve sonunda Güneş Sistemi'ne kadar geldiği düşünülüyor. Bu tür kimyasal tepkimeler ve Güneş öncesi bileşenler, Dünya'da yaşamın nasıl ortaya çıktığını ve diğer yıldız sistemlerinde nerelerde oluşabileceğini anlamak için önemli.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu proteinlerin uzaydan geldiğinden emin olmak. Zira Dünya'ya düşen bu göktaşına proteinlerin Dünya'dayken bulaşma olasılığı da bulunuyor. Bu olasılığı elemek için göktaşındaki döteryum/hidrojen (D/H) oranı hesaplandı.

Makaleye göre "dünya dışı çok yüksek D/H oranları" elde edildi ve bu da, söz konusu proteinin Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarından ve hatta Güneş'in oluşumundan çok önce, yıldızlararası moleküler bulutlarda ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor.

Dünya dışı proteinin özellikleri test ediliyor

Araştırmacılar şimdi yeni proteinin özelliklerini test etmeye, moleküler yapısını ve üç boyutlu şeklini daha ayrıntılı anlamaya çalışıyor. Araştırmanın bulguları diğer ekiplerce doğrulanırsa yeryüzünde yaşamın serpildiği esnadaki koşullara önemli ışık tutmuş olacak.

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