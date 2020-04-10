Huawei Mate 40'ın Kamerası ve İşlemcisi Böyle Olabilir

Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni rapor, Huawei Mate 40'ın kamerası ve işlemcisi için bu iddiaları ortaya attı.

Huawei Mate 40 için Yeni İddialar
Mate 40'ın kamerası, Mate 30 Pro 5G'nin kamerasından (yukarıda) daha iyi olabiilir

Huawei Mate 40, 2020'nin sonlarında çıkacak en güçlü telefonlardan biri olacak. Şimdi ise karşımızda, telefonun işlemcisi ve kamerasıyla ilgili ilk fikrimizi edinmemizi sağlayacak bir rapor var.

Söylediklerinde çoğu zaman isabet kaydeden analist Ming-Chi Kuo, Çince sosyal platform Weibo'da Huawei Mate 40 serisi hakkında konuştu ve telefonun Kirin 1020 yonga setiyle geleceğini dile getirdi. 5 nanometrelik (nm) bu yonga seti, 7nm Kirin 990'dan daha küçük ve daha az güç tüketiyor. Dahası Kuo'ya göre Mate 40 serisi, "serbest çalışan" bir kamera lensiyle gelecek ve bu lens, geniş açılı fotoğraflardaki bozulmayı azaltacak.

Bu söylentilere bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var, ancak yonga seti iddiası doğru olabilir. Mate serisinin genellikle en üst düzey işlemciyle geldiğini biliyoruz. Buna karşın kamera iddiasının yanlış olma ihtimali var.

Henüz pek bilgi sahibi olmadığımız Mate 40 serisi hakkında daha fazla dedikodunun tanıtım günü yaklaştıkça, önümüzdeki aylarda ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz.

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