360 Derece Kameralara Yeni Örnek Wunder360 C1!
Wunder360 devrim yaratan 360 derece kamerasıyla çok yakında Türkiye'de!
Wunder360 C1, "Sizi yönetmen koltuğuna oturtabilecek en iyi 360 derece kamera" sloganıyla Evomotion tarafından çok yakında piyasaya sürüldü. Kullanıcılarına kolay kullanım imkanı veren, uzmanlık gerektirmeden 360 derece, yüksek çözünürlük ve kalitede video üretimi sağlayan kamera, birbirinden etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor.
Kullanıcılara, en yeni bilgisayar görüntüleme teknolojileriyle en kolay video prodüksiyonları üretebilmelerini sağlayan kompakt bir kamera sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Evomotion Teknoloji Direktörü Weibing Huang, "Wunder360 C1'in günlük hayatta her tip kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabileceğinden ve yüksek tatmin yaratacağından eminiz," diyor.
Sadece 95 gram ağırlığındaki ufak dev Wunder360 C1, kullanıcı dostu fiziksel özelliklerinin yanı sıra cep telefonuna kolaylıkla indirilebilen ücretsiz uygulamasıyla da dikkat çekiyor. Uygulama sayesinde çekilen görüntülere filtre uygulamak, arka plan müziği eklemek ve sadece dakikalar içerisinde oldukça iyi düzenlenmiş video ya da fotoğraflar elde etmek mümkün. Bu, özellikle Vlog meraklıları için oldukça etkili bir seçenek.
Peki, cep telefonu varken neden Wunder360 C1? Cevap, hiçbir telefonunda olmayan 360 derece çekim yapabilme özelliğinde yatıyor. Wunder360 C1, her biri 200 dereceden fazla iki adet balıkgözü merceğine sahip. "In-camera stitching" özelliği sayesinde bu iki balık gözü görüntüsünü birbirine entegre etmek için herhangi bir post prodüksiyon yazılımına ihtiyaç yok. Yani kullanıcılar video ya da fotoğraf çekerken hiç bir detayı kaçırmıyor, sonuna dek sürecin keyfine varabiliyor.
Wunder360 C1 özellikleri
- 4K fotoğraf kalitesi
- 3K 30fps video
- Akıllı EIS
- Zaman atlamalı çekim/hızlı çekim/zamanlayıcı
- Uygulama içi düzenleme, sosyal ağlardan paylaşım ve canlı yayın imkanı
- Uygulama içi filtre
- Güzellik kamerası
- Uygulama içi arka plan müziği ekleme
- Kullanıcı dostu pil tasarımı
- Gimbal, selfie çubuğu ve tripoddan oluşan aksesuarlar
- MicroSD yuvası
- Yapay zeka destekli after-effect özelliği
- Su geçirmez/toz geçirmez özellik
Wunder360 uygulamasını Apple ya da Google Store'dan ücretsiz olarak indirmek ve kurmak çok kolay. Uygulamaya bağladığınız kameranız artık 360 derece videolar çekmeye hazır. Size de çektiğiniz videoları istediğiniz gibi editlemek ve sevdiklerinizle paylaşmak düşüyor.
Ercan Uğurlu
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