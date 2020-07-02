3D yazıcı ile biftek üretildi! Gerçek yiyeceklerin yerini tutabilecek mi?

Pilav, bezelye ve deniz yosunu gibi bitkisel malzemelerden yapılmış bir macun kullanılarak yapılan 3D baskılı biftek üretildi. Yeni bir İspanyol şirketi olan Novameat, 3D yazıcı ile yapılan bu yiyecekleri pazara sunmak için çalışıyor.
"Bu Şehir 3D Baskı ve Dünyaca Ünlü Restoranlar İçin Merkez"
Novameat Kurucusu Giuseppe Scionti, Digital Trends'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Doku mühendisliğinde doktora yaptıktan sonra Barselona'daki UPC üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışırken, ilk 3B baskılı bitki temelli bifteği geliştirdim. Şanslıydım... çünkü bu şehir hem 3D baskı şirketleri hem de dünyaca ünlü restoranlar için harika bir merkez."
"Hayvan Kesimi Gerekmiyor"
Scionti'nin bu fikri uygulamaya çalışmasının nedeni şu şekilde: Hayvan kesimi gerekmiyor, zirai ürünlerin elde edilmesi çevreye zarar vermiyor ve sebzeler daha sağlıklı...
Malzemeler, çiğ biftek malzemesine dönüştürülmeden önce özel bir macuna dönüştürülüyor. Bu, çok yüksek bir hızda yapılabiliyor.
Scionti, Novameat'ın bitki bazlı et ürünlerinin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde piyasada olacağını umuyor. Ancak o zamandan önce yapılması gereken çok iş var.
"Dokuyu ve Tadı Aynı Anda Taklit Edebilen Ürünler Gerekiyor"
Giuseppe Scionti, "Şu anda ürünlerimiz, biftek ve tavuk göğsü etlerinin dokusunun basitleştirilmiş bir şekilde görünümünü taklit edebiliyor. Ancak belirli lifli et parçalarının dokusunu, görünüşünü, tadını ve beslenme özelliklerini aynı anda taklit edebilen ürünler elde etmek gerekiyor. İlk etapta Novameat'ın odağı bu olacak." diye konuştu.
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