3D Yazıcı ile Üretilen "Alternatif Et" Restoranlara Geliyor!

3D yazıcı ile hazırlanmış biftek ve tavuk, önümüzdeki yıl kadar kısa bir süre içerisinde Avrupa restoranlarına gelebilir ve birkaç yıl içerisinde, eğer isterseniz, evinize bir et yazıcı bile alabilirsiniz. En azından hiçbir gerçek hayvana zarar verilmeden gerçek et ile aynı doku, görüntü ve tada sahip et ve tavuk ürünleri (içerilerinde sadece bitki proteinleri bulunuyor) yazdıran İsrail ve İspanya kökenli çalışmalara dikkat çeken The Guardian'ın bildirimi bu yönde.
Bu alandaki firmalardan biri, "gelişmiş yiyecek formülleri" ile beraber "tescilli 3D yazdırma teknolojisi" kullanarak "alt-et'in kutsal kasesi" olarak tanımladığı ürünü ortaya çıkartan İsrail merkezli Redefine Meat.
3D yazıcılar, bitki proteinleri veya laboratuvarda yetiştirilmiş hayvan hücrelerinden oluşan et yerini alan besinler yazdırabiliyorlar. Bu sistemin avantajlarının oldukça fazla olduğu söylenebilir ve bunların arasında en öne çıkan ikisi, hayvan çiftçiliğine göre çevre üzerindeki genel etkisinin çok daha az olması ve kolesterol içermemesi.
Redefine Meat'in söylediğine göre et alternatifleri yiyecek pazarının en hızlı büyüyen bölümü ve 2030 yılına kadar 140 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşmesi bekleniyor.
Redefine Meat, 2020 yılı kadar yakın bir zaman içerisinde ürünlerini Avrupalı restoranlara sunmayı planlıyor ve İspanya merkezli benzer bir diğer şirket olan Novameat de 2020 yılı bitmeden İspanyol ve İtalyan restoranlarını bitki tabanlı 3D yazıcılar ile donatmayı hedefliyor. Hatta bir Novameat yöneticisi, bu tür 3D yazıcıların 2021 yılı içerisinde süpermarketlere ulaşmasını ve bundan birkaç yıl sonra da evlere girmesini bekliyor.
Novameat'in yazıcıları bezelye ve pirinç proteini kapsüllerini kullanarak şimdilik biftek veya tavuk yazabiliyor ancak kuzu ve balık gibi diğer kapsüllerin de yakın zamanda sunulması bekleniyor.
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