404 Hatası ve Diğer Web Sitesi Hataları
404 hatası ve diğerleri... Sık karşılaştığınız web sitesi hata kodları aslında ne anlama geliyor?
Web siteleri, herhangi bir bağlantı sorunu olduğunda karşımıza bazı hata kodları çıkarıyor. Kimi zaman bu hatanın açıklaması uyarı sayfasında bulunurken, çoğu zaman hatanın kaynağı ve sebebi belirsiz olabiliyor. Bazı sık karşılaştığımız hata kodlarının anlamları aslında oldukça basit. Eğer hata kodu 4 ile başlıyorsa istemcide, 5 ile başlıyorsa sunucuda bir sorun olduğu anlamın geliyor.
Error 404
En sık hata kodlarından biri olan 404, aradığınız sayfanın bulunmadığına işaret ediyor. Genellikle eksik ya da bozuk bir linke tıkladığınızda, ya da hatalı yönlendirme gerçekleştiğinde 404 ile karşılaşabilirsiniz. Yanlış girilen URL adresleri de 404 sayfalarına çıkabilir. Eğer bir sayfayı ziyaret ettiğinizde 404 hata kodu ile karşılaşırsanız, adresi doğru yazdığınıza emin olun.
Error 401
Bu hata kodu kimlik doğrulama gerektiren bir sayfaya kimliksiz ya da yanlış kimlikle girmeye çalıştığınız anlamına geliyor. Genellikle giriş yaparak erişebileceğiniz bir sayfaya giriş yapmadan erişmeye çalışmanız bu hata ile sonuçlanır. 401 hatası ile karşılaşırsanız geri gidip (tekrar) giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
Error 403
403 hatası, geçerli bir istekte bulunduğunuzu belirtir. Ancak sunucu, erişim izniniz olmadığı için onu tamamlamaz. Bu 401'den biraz farklı bir hata.
Bir 401 kodu, giriş yapmadığınızı ve sizi doğrulayamayacağınızı belirtir. Ancak 403 hatası, giriş yapsanız bile yetkiniz olmayan bir eylem yapmaya çalıştığınızı ya da gizli bir sayfaya erişmeye giriştiğinizi belirtir.
Error 504
Bir 504 hatası bir ağ geçidi zaman aşımını ifade eder, bu da web sitesinin güvendiği bir sunucunun hızlı bir şekilde onunla iletişim kuramadığı anlamına gelir. Bu hata yöneticiler tarafından çözülene kadar web sitesine erişemezsiniz. Sayfayı birkaç kez yenilemeyi deneyebilirsiniz, ancak düzeltilene kadar beklemeniz gerekecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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