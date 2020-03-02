44MP Ön Kameralı Oppo Reno 3 Pro Tanıtıldı!

Çinli Oppo'nun Reno serisi, kameralarında denediği yeni tasarım ve teknolojilerle tanınıyor. Merakla beklenen telefonlardan Oppo Reno 3 Pro da, 44MP çift ön kamerasıyla tanıtıldı.
Yeni MediaTek Helio P95 yonga setini kullanan telefonda grafik işlerini PowerVR GM 9446 GPU üstleniyor. 6,4 inç Super AMOLED Full HD+ çözünürlük sunan cihazın ön yüzünde selfie kameraları için ikili bir delik bulunuyor. Oppo'ya göre Reno 3 Pro, dünyanın ilk 44MP selfie kamerası ve 2MP derinlik sensörü sunan telefonu.
Yeni telefonun arka kameraları da oldukça iyi. Arka yüzde 64MP f/1,8 ana kameraya 8MP ultra geniş sensör, 13MP telefoto lens ve derinlik bilgisi için bir "mono" lens eşlik ediyor.
8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB 256GB sürümleri bulunan cihazın renk seçenekleri, şunlardan oluşuyor: Auroral Blue, Sky White ve Midnight Black.
4.025mAh gücünde pille gelen telefon, 30W VOOC Flash Charge 4.0 sayesinde yüzde 50 şarja 20 dakikadan kısa sürede ulaşıyor. Cihaz, Android 10'un üzerine kurulu Color OS 7 ile çalışıyor.
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