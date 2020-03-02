Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı?

Çin'den yayılan Corona Virüs salgını 3000'den fazla kişinin ölmesine sebep oldu. John Hopkins Üniversitesi'nin verdiği verilere göre 3048 kişi Corona Virüs yüzünden hayatını kaybetti ve 45.110 kişi de hastalığı atlattı. Peki Corona Virüs'ten korunmak için ne yapmak lazım? Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüs'ten korunmayı üç adımda listeliyor.
- Elleri sık sık yıkamak
- Hapşırırken ya da öksürürken bir mendil ile ağzı kapatmak sonra da mendili çöpe atıp elleri yıkamak.
- Hasta ya da öksüren kişilere çok yaklaşmamak.
Peki her iki maddede de geçtiği üzere eller nasıl yıkanmalı? Eller yıkanırken nelere dikkat etmeli? El yıkama aşamaları nelerdir? Etkili bir el yıkama için eller nasıl yıkanmalı? Dünya Sağlık Örgütü'nden görselli adım adım elleri yıkama aşamaları:
Eller nasıl yıkanır?
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Ellerinizi su ile ıslatın.
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Elinizi yıkamaya yetecek miktarda sabun alın.
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Avuç içlerinizi birbirine sürterek ellerinizi ovalayın.
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Sağ avuç içiniz, sol elinizin üst kısmına gelecek biçimde parmaklarınızı kenetleyin ve ileri geri ovalayın. Aynı şeyi diğer eliniz altta olacak biçimde tekrar yapın.
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Avuç içleriniz birbirine bakacak biçimde parmaklarınızı birbirinin arasından geçirip ileri geri ovuşturun.
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Bir elinizin parmaklarını diğer elinizin avuç içine gelecek biçimde yerleştirip parmak uçlarınızı tırnak aralarınızı temizleyin.
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Başparmağınızı diğer elinizin avuç içine sıkıştırıp dairesel ileri geri yapın. Aynı şeyi diğer elinizin başparmağı için de tekrarlayın.
- Bir elin parmaklarını diğer elin avuç içine yerleştirip ileri geri ovuşturun.
- Ellerinizi su ile durulayın.
- Ellerinizi tek kullanımlık bir kağıt havlu ya da peçete ile kurulayın.
- Ellerinizi kuruladığınız kağıt havlu ile tutarak musluğu kapatın. Yıkanmış elleriniz ile musluğa dokunmayın. Hatta mümkünse tuvalet kapısını aynı peçete ile tutarak açıp kapatabilirsiniz. Temiz elleriniz ile tekrar tuvalete dokunmamış olursunuz.
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Artık elleriniz temiz.
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