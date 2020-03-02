Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı?

Çin'den dünyaya yayılan Corona Virüs salgını sebebiyle son rakamlara göre 3048 kişi hayatını kaybetti. Peki Corona Virüs'ten korunmak için ne yapmalı? Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı? Etkili biçimde el yıkama nasıl olmalı? İşte Dünya Sağlık Örgütü'nden resimli görsel anlatımlı el yıkama yöntemi!