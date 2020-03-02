Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı?

Çin'den dünyaya yayılan Corona Virüs salgını sebebiyle son rakamlara göre 3048 kişi hayatını kaybetti. Peki Corona Virüs'ten korunmak için ne yapmalı? Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı? Etkili biçimde el yıkama nasıl olmalı? İşte Dünya Sağlık Örgütü'nden resimli görsel anlatımlı el yıkama yöntemi!

Corona Virüs'ten korunmak için eller nasıl yıkanmalı?

Çin'den yayılan Corona Virüs salgını 3000'den fazla kişinin ölmesine sebep oldu. John Hopkins Üniversitesi'nin verdiği verilere göre 3048 kişi Corona Virüs yüzünden hayatını kaybetti ve 45.110 kişi de hastalığı atlattı. Peki Corona Virüs'ten korunmak için ne yapmak lazım? Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüs'ten korunmayı üç adımda listeliyor.

  1. Elleri sık sık yıkamak
  2. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendil ile ağzı kapatmak sonra da mendili çöpe atıp elleri yıkamak.
  3. Hasta ya da öksüren kişilere çok yaklaşmamak.

Peki her iki maddede de geçtiği üzere eller nasıl yıkanmalı? Eller yıkanırken nelere dikkat etmeli? El yıkama aşamaları nelerdir? Etkili bir el yıkama için eller nasıl yıkanmalı? Dünya Sağlık Örgütü'nden görselli adım adım elleri yıkama aşamaları:

Eller nasıl yıkanır?

el yıkama

  • Ellerinizi su ile ıslatın.

  • Elinizi yıkamaya yetecek miktarda sabun alın.

  • Avuç içlerinizi birbirine sürterek ellerinizi ovalayın.

  • Sağ avuç içiniz, sol elinizin üst kısmına gelecek biçimde parmaklarınızı kenetleyin ve ileri geri ovalayın. Aynı şeyi diğer eliniz altta olacak biçimde tekrar yapın.

  • Avuç içleriniz birbirine bakacak biçimde parmaklarınızı birbirinin arasından geçirip ileri geri ovuşturun.

  • Bir elinizin parmaklarını diğer elinizin avuç içine gelecek biçimde yerleştirip parmak uçlarınızı tırnak aralarınızı temizleyin.

  • Başparmağınızı diğer elinizin avuç içine sıkıştırıp dairesel ileri geri yapın. Aynı şeyi diğer elinizin başparmağı için de tekrarlayın.

  • Bir elin parmaklarını diğer elin avuç içine yerleştirip ileri geri ovuşturun.

  • Ellerinizi su ile durulayın.

  • Ellerinizi tek kullanımlık bir kağıt havlu ya da peçete ile kurulayın.

  • Ellerinizi kuruladığınız kağıt havlu ile tutarak musluğu kapatın. Yıkanmış elleriniz ile musluğa dokunmayın. Hatta mümkünse tuvalet kapısını aynı peçete ile tutarak açıp kapatabilirsiniz. Temiz elleriniz ile tekrar tuvalete dokunmamış olursunuz.

  • Artık elleriniz temiz.

CANLI CORONA VİRÜS'Ü HARİTASI!

11 MADDEDE CORONA VİRÜS HAKKINDA TÜM BİLMENİZ GEREKENLER

MASKELER CORONA VİRÜS'TEN KORUYOR MU?

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Günün En çok Okunanları
Twitter'dan Çakma Hesaba "Mavi Tik"
Vivo Apex 2020 Ekran Altı Kamerayla Tanıtıldı! Bu Telefon Çok Konuşulacak!
Star Wars Efsanesinin Geleceği: Project Luminous Nedir?
AMD, Ekran Kartı Satışlarında da Şov Yapıyor!
Silindir Tasarımıyla Fark Yaratan Çok Açılı LED Projektör: Acer C250i

 

 