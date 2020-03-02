Android Telefonlarda Oynayabileceğiniz En İyi 10 Oyun

Android telefonlarda oynayabileceğiniz en iyi 10 oyun listesi ile karşınızdayız. 2020 yılının en sevilen mobil oyunları...

Android Telefonlarda Oynayabileceğiniz En İyi 10 O

En iyi android oyunlar listesini inceleyerek 2020 yılını daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Android oyunlar hem her an her yerde kolaylıkla oynanabildiklerinden hem de çok zengin bir çeşitliliğe sahip olduklarından kullanıcılar tarafından rağbet görüyor.

Öyle ki artık bilgisayarlarda veya konsollarda oynanmaya alışılan oyunların bile android telefonlar için mobil sürümleri çıkıyor. Bu yazıda, büyük bir kesim tarafından tam not alan android mobil oyun önerileri listelendi.

Pubg

Son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan PubG oyunu, şüphesiz en iyi android oyunları arasında. Bir uçaktan ıssız bir yerleşim birimine atılan insan topluluğunun birbirlerini yok ederek hayatta kalmaya çalıştığı bir serüven sunuyor.

Yerleşim yerindeki evlerden silahlar, yiyecekler bularak hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz. Tabi bu kadarla da sınırlı değil. Oyunda hayatta kalınabilen alan da giderek daralıyor.

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Asphalt 9

 

2020 yılının en iyi mobil oyunlarından biri de Asphalt 9. Konu araba yarışı olunca sunduğu gerçekçi grafik deneyimleri ve her yeni oyununda zenginleşen araba ve özellik seçenekleri ile Asphalt 9 en iyi yarış android oyunlarından biri. Asphalt serisinin son oyunu Asphalt 9 da sunduğu farklı mekan ve son model araba seçenekleri ile yarış severlere güzel bir oyun deneyimi sunuyor.

 

Brawl Stars

 

En iyi android oyunlardan biri de Brawl Stars. Karikatürize edilmiş bir savaş dünyasına benzeyen oyunda çok çeşitli oyun modları ve karakterler bulunuyor. Oyunda ilerledikçe bu savaşçıların kilitlerini açarak güçlenebilirsiniz. Ay zamanda oyunu arkadaşlarınız ile takımlar kurarak da oynama şansınız var.

Call Of Duty Mobile

Bilgisayar oyunu olarak büyük ilgi gören oyun bu ilgiyi mobile de döndürerek en iyi mobil oyunlar arasında yerini almayı başardı. Birçok farklı modda savaşlar yapmayı imkanlı kılan oyunda geniş bir mekan ve ekipman çeşitliliği bulunuyor. Karakterlerinizi bu ekipmanlar ile donatarak güçlü bir oyuncu yaratabilirsiniz.

FIFA Futbol

 

En iyi mobil oyunlardan biri de tabi Fifa... En ikonik konsol ve bilgisayar oyunlarından olan fifa, şüphesiz dünya çapında en çok bilinen ve oynanan oyunlar arasında geliyor. Fifa'nın mobil oyunu sayesinde artık istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman sanal futbol deneyimini üst düzeyde yaşayabilirsiniz. Mobil oyun, grafik ve oyun kalitesi ile konsol veya bilgisayar versiyonunu aratmıyor.

 

eFootball PES

 

Futbol oyunları denince akla gelen bir diğer büyük isim de PES'tir. Gerçekçi oyun deneyimi, gelişmiş grafikler ile kendinizi gerçek bir maç rekabeti içinde bulabilirsiniz. PES de bilgisayar ve konsol oyunu olarak topladığı ilgiyi taçlandırmak için mobil versiyonunu da kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede artık canınız ne zaman halk arasında bilinen adıyla "PES atmak" isterse bunu telefonlarınız ile istediğiniz yerde ve zamanda gerçekleştirebilirsiniz.

 

NBA Live Mobile Basketball

 

En iyi mobil spor oyunlarından biri NBA Live Mobile Basketball. Konu spor oyunlarından açılmışken basketbol oyunlarından bahsetmemek olmaz. Basketbol oyunları arasından kaliteli görüntü grafikleri ve gerçekçi oyuncu modlarıyla en çok dikkat çekenlerden biri NBA oyunlarıdır. NBA Live Mobile Basket de mobil telefonlarınız ile dilediğiniz zaman heyecanlı basketbol maçları yapma şansı sunar.

 

Candy Crush Saga

 

Sahip olduğu kullanıcı sayısı ve uzun bir süredir koruduğu popülaritesi ile Candy Crush Saga, en iyi android oyunların başında gelir. Oyunun temel amacı 3 veya daha fazla aynı türdeki şekeri yan yana getirerek yok etmektir. Oyun basit bir temele dayansa da zamanla geliştirilen özellikler sayesinde oyun monotonluktan çıkar. Oyun kolay oynanabilen ve hızlı ilerleyen yapısı ile uzun süreler elinizden düşürmeden oynamanızı sağlar.

 

Minecraft

 

Mobil Minecraft, PC'de oynanan halinde olduğu gibi küplerle kendi dünyanızı oluşturmanızı sağlayan bir oyun. Oyunun farklı modları mevcuttur. Hayatta kalma modunda etrafınızdaki besin ve materyalleri toplayarak hem ölmemeye hem de bir şeyler üreterek karakterinizi ve ortamınızı güçlendirmeye çalışırsınız. Serbest modlarda ise tüm materyallere oyun başında sahip olursunuz ve tek yapmanız gereken, kendi istekleriniz doğrultusunda sınırsız bir dünya kurmaktır.

 

The Sims Mobile

 

Hayat simülasyonu oyunlarının simgesi haline gelen sims, mobil cihazlar için üretilen bu sürümüyle de dilediğiniz gibi özelleştirdiğiniz dünyalar kurmanıza olanak sağlar. İstediğiniz evlere sahip olabilir, onları dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Karakteriniz istediğiniz gibi görünebilir ve sizin zevklerinizle zengin kıyafet seçenekleri arasından giyinebilir.

Spor aktivitelerinden sosyal etkinliklere, ev işlerinden iş hayatına karakterinizi hayatın birçok alanında yönetebilir ve kendi dünyanızı özgürce kurabilirsiniz.

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