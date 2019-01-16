48.000 Dolarlık Mekanik Akıllı Saat Tanıtıldı
Ressence tarafından tanıtılan bir mekanik akıllı saat, fiyatı ile dudak uçuklatıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer klasik bir mekanik saat kullanmayı ve bunu yaparken iletişim çağının tüm nimetlerinden de geri kalmamayı istiyorsanız, rüyalarınızdaki saat artık gerçek. Ancak bu saat için gerçekten de büyük bir bedel ödemek gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl sunduğu konsept ürünün ardından Ressence, Type 2 ismini verdiği akıllı mekanik saatini tanıttı. Tony Fadell'in içinde bulunduğu birçok tasarımcının imzasını taşıyan saat, sahip olduğu "elektronik kurma kolu" sayesinde saatin farklı zaman dilimlerine kolaylıkla ayarlanabilmesini ve 36 saat boyunca kendisine enerji sağlayan rezervinin ne kadarının kullanılabilir durumda olduğunu saate dokunarak veya mobil uygulama aracılığıyla görülebilmesini sağlıyor. Type 2, kutusundan çıktığında sadece manuel olarak kurulmaya ihtiyaç duyuyor ve bundan sonraki ayarlamalar saat tarafından otomatik olarak tamamlanıyor. Saatin sahip olduğu 36 saat ömürlü batarya, enerjisini kadranın altına gizlenmiş olan güneş pillerinden sağlayabiliyor ve saatin dijital aksanına güç veren bu pillerin tükenmesi durumunda saatin mekanik parçaları tamamen otomatik olarak çalışmaya devam edebiliyor.
Üretim modeli, geçen sene ortaya çıkarılan prototip modele oldukça benzer. Saat, 45mm titanyum kasadan oluşuyor ve bu saat ile beraber kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği kumaş veya deriş kayışlar da sunulacak. Kadran, antrasit (siyah) ve gri olmak üzerine iki renk seçeneğine sahip. Ne yazık ki Type 2'nin sahipleri, saatleri ile beraber yüzemeyecek- saat sadece sıçramaya karşı dayanıklı.
Saat her ne kadar çekici ve güzel bir ürün olsa da büyük bir soruna sahip. Üst seviye malzemelerden ve bazı özelliklerinden anlaşılabileceği üzere Type 2, oldukça lüks bir ürün. Öyle ki, Nisan ayında çıkış yapacak bu saati bileğinizde taşıyabilmeniz için 48.800 doları gözden çıkarmanız gerekecek. Sadece birkaç temel akıllı saat fonksiyonuna sahip bu ürüne kıyasla yine lüks akıllı saat kategorisinde yer alan Apple Watch Hermés ve Montblanc Summit 2, oldukça kazançlı iki seçenek olarak görünüyor. Ancak yine de unutulmaması gereken bir ihtimal var: Ressence bu ürünü sunarak ileride daha "erişilebilir" fiyatlara ve daha fazla akıllı saat fonksiyonuna sahip modeller için pazarda kendisine sağlam bir yer açmak istiyor olabilir.
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