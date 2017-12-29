4G'li Nokia 3310 mu Geliyor?
"Taş gibi" sağlam olmasıyla bilinen Nokia 3310'un 4G sürümüyle ilgili bilgiler sızdı!
Orijinal Nokia 3310, standart, "akıllı olmayan" telefonlar devrinin efsane cihazlarından. Snake gibi oyunları ve neredeyse yok edilemez yapısıyla, sanki herkesin hayatından bir noktada geçmiş gibi.
Bu senenin geçtiğimiz zamanlarında Mobile World Congress'te HMD Global, bu cep telefonunu canlandırmıştı ve ekim ayında firma, 3G bağlantısı olan bir model çıkardı. Peki 3G'den de iyi ne olabilir? Evet, bir 4G LTE versiyon.
3310'un 4G modeli VTECH tarafından sızdırıldı, bu kaynak, Nokia söylentileri için güvenilirliğiyle biliniyor. Habere göre yeni cihaz YunOS kullanacak. YunOS, Android Open Source Project (AOSP) temelli olarak Alibaba Group tarafından geliştirilen bir işletim sistemi.
Ne yazık ki bu, bütün favori Android uygulamalarınızı çalıştırabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazılar çalışabilir, ama YunOS aslında Android cihazlarda bulunandan farklı bir sanal makine kullanıyor, ama buna karşın kullandığı runtime'ların çoğunun aynı olduğu da doğru. Wikipedia'ya göre, Aliyun uygulama mağazası "Esas olarak korsan Android uygulamaları barındırıyor, bunların çoğu da Google'dan."
YunOS'un sadece Çin piyasası için olması da ihtimal dahilinde, çünkü orada Android'in Google Play sürümünü kullanan cihazlar normalden seyrek bulunuyorlar. Haberde böyle bir şey yazmıyor, ama uluslararası modelin, işletim sisteminin daha tanıdık bir versiyonunu çalıştıracağını umabiliriz.
4G bağlantısı ve YunOS dışında, cihazın geri kalanı aynı. Hâlâ 2.4 inç ekranı ve 117x52.4x13.35 mm taş gibi bir gövdesi ve 1,200mAh bataryası var. Habere göre, Nokia 3310 4G sürümü sadece birkaç hafta sonraki CES'e kadar çıkabilir ve Nokia 9 ve yeni Nokia 6 ile beraber gelebilir.
H. Hüseyin Öztürk
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