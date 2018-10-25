5 WhatsApp Web İpucu
WhatsApp'ı bilgisayarınızda daha verimli kullanmanızı sağlayacak bilgileri bir araya getirdik.
WhatsApp Web, bilgisayarınızda WhatsApp kullanmayı mümkün hale getiriyor. Telefonunuz ve WhatsApp Web arasındaki bağlantıyı kurduktan sonra aşağıdaki ipuçlarını kullanarak WhatsApp Web'den daha fazlasını elde edebilirsiniz.
1. WhatsApp Klavye Kısayollarını Öğrenin
Bu klavye kısayolları sayesinde WhatsApp Web'deki her işlemi biraz daha hızlı yapabileceksiniz:
Ctrl + N Yeni sohbete başla
Ctrl + Shift + Ğ Sonraki sohbet
Ctrl + Shift + Ü Önceki sohbet
Ctrl + E Arşiv sohbet
Ctrl + Shift + M Sessiz sohbet
Ctrl + Backspace Sohbeti sil
Ctrl + Shift + U Okundu olarak işaretle
Ctrl + Shift + N Yeni grup oluştur
Ctrl + P Profil durumunu aç
2. Emojileri Klavye ile Arayın
Metin kutusuna : yazıp, ifadenin ilk iki harfini yazın. Yazdığınız harflerle eşleşen emoji'leri göreceksiniz. Klavyedeki ok tuşlarını basarak gösterilen emoji'ler arasında dolaşabilir, Enter'a basarak kabul edebilirsiniz.
3. Aynı PC'de Birden Çok WhatsApp Hesabı Kullanın
Çift SIM kartlı bir telefonunuz veya iki telefonunuz varsa ve bilgisayarınızda iki WhatsApp Web birden kullanmak istiyorsanız, bunun çok kolay bir yolu yok. Chrome'da iki ayrı sekme açıp WhatsApp Web kullanmanız mümkün değil.
En iyi yöntem, bir gizli Chrome sekmesi açmak veya daha da iyisi iki farklı tarayıcı kullanmak.
İkinci bir çözüm ise dyn.web.whatsapp.com'u kullanmak. Bu adres bir WhatsApp proxy'si ve Scam Adviser tarafından güvenliği doğrulanmış bulunuyor.
4. Mavi Tike Dönüştürmeden Okuyun
Konuştuğunuz kişinin mesajlarını okundu bilgisi göndermeden okumak istiyorsanız, WhatsApp Web penceresini arka planda bırakabilirsiniz. Bunun için Not Defteri veya başka bir programı açın ve boyutunu WhatsApp Web'i görebileceğiniz biçimde değiştirin.
Mesajlar geldiğinde WhatsApp Web penceresine tıklamadığınız sürece onay işaretleri maviye dönmeyecek. Pencereye tıkladığınızda ise hemen maviye dönecek.
5. Sesli Mesajların Sesini veya Hızını arttırın
Bir Chrome eklentisi olan Zapp, size ulaşan sesli mesajların sesini artırabildiği gibi, çalma hızını da değiştirebiliyor. Çalma hızını iki katına kadar, ses seviyesini de yaklaşık iki katına kadar artırmanız mümkün.
Zeynel A. Öztürk
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