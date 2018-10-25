5 WhatsApp Web İpucu

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Korsanlar

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler