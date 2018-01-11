50-qubit Kuantum Bilgisayar Böyle Görünüyor

50-qubit kuantum bilgisayar, görünümüyle çılgın bir zaman makinesine benziyor...

50-qubit Kuantum Bilgisayar Böyle Görünüyor

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