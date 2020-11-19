50 Yıl Önce Yaşanan "Patlayan Balina" Olayının Yeni Görüntüleri Yayınlandı

1970 yılında Oregon'da yaşanan "Patlayan Balina" olayının 50. yıldönümünü geride bıraktık. Oregon Tarih Derneği, bu olayın kutlaması amacıyla oldukça şaşırtıcı olan bu olayın yeni videolarını yayınladı. 50 yıl önce yaşanan bu olayda, donanmanın rehberliğinde, karayolları görevlileri sahile vurmuş ölü bir balina bedenini tam anlamıyla bir et yağmuruna dönüştürmüştü.
Yeni videoda olay, Oregon Tarih Derneği adına Raleigh, North Carolina'daki AV Geeks tarafından yenilenmiş haliyle ve 4K çözünürlükte izlenebiliyor. Olayın özeti ise şu şekilde anlatılabilir:
1970 yılının Kasım ayında, 8 tonluk bir kaşalot (ispermeçet balinası) Oregon sahilinin hemen açığında karaya vurmuştu. O sırada bu bölge, (nedense) karayollarının kontrolü altındaydı. Tahmin edilebileceği gibi 8 tonluk bir balina bedenini temizlemek pek kolay bir işlem değildi.
Bu yüzden görevliler, Donanma ile yaptıkları bir görüşmenin ardından balina problemini patlatarak çözmeye karar verdiler. Plan, bir miktar dinamit ile ölü balinanın bir kısmını patlatmak ve geri kalanını denize göndermekti. Teoride, dinamitin patlaması ile beraber balina bedeninin büyük bir kısmı okyanusa dağılacak, geri kalanı da bölgedeki martılar gibi diğer canlılar tarafından kolaylıkla yenilebilecek parçalara ayrılacaktı.
Bu noktaya kadar hikaye oldukça karanlık olsa da, eğer dev bir balina bedenini belirli bir şekilde patlatmayı planlıyorsanız, oturup hesap yapmanız gerektiğini ve sadece altına 20 kasa dinamit koyarak ne olacağını görmeyi beklemenin doğru olmayacağını düşünebilirsiniz. Ya da en azından olay yerinde bulunan bir patlayıcı uzmanının "aşırıya kaçtığınızı söylediğinde" onu dinlemenin mantıklı olacağını kabul edebilirsiniz.
Devreye Walt Umenhofer giriyor
Bu noktada devreye iş adamı Walt Umenhofer giriyor. Umenhofer, sadece birkaç gün önce satın aldığı yeni arabası ile Florence, Oregon'da dolaşırken olay yerine geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında patlayıcı eğitimi alan Umenhofer, karayolları bölümünün hesaplamalarını doğru yapmadığını, muhtemelen 20 çubuk dinamit kullanmalarının (yani kullanılan 20 kasa dinamitten çok daha az bir miktar) yeterli olacağını söylüyor. Ancak projenin yöneticisi bu fikre kulak asmıyor ve Umenhofer, kaçınılmaz felaketi izlemek için mümkün olduğu kadar geriye, yeni aracının yanına gidiyor. Olayı kaydetmek için bölgeye gelen yerel gazeteciler ve olayı izlemek isteyen halk da yanında olacakları bekliyor.
Yapılması gereken tek şey, karayolları mühendisi ve proje yöneticisi George Thornton'un gazetecilerle röportajını tamamlaması ve patlamayı gerçekleştirmesiydi. Röportajdan direkt alıntı yapılmasında fayda olacak bir cümlenin ise şu olduğu söylenebilir: "Bunun işe yarayacağına inanıyorum, emin olmadığımız tek şey bu şeyi parçalarına ayırmak için ne kadar patlayıcı kullanmamız gerektiği."
Sonuçta patlama, devasa balina parçalarının beklenenden çok fazla mesafe ilerleyerek binalara, otoparklardaki arabalara ve izleyen kişilerin üzerine yağmasına sebep oldu.
Umenhofer'in yeni satın aldığı arabasının üzerine ise diğerlerinden daha büyük bir balina parçası düşerek aracın tavanının tamamen göçmesine sebep oluyor. Belirtilene göre Umenhofer, bir karayolları çalışanı aracının üzerindeki balina parçalarının bazılarını alırken "sigorta şirketim buna kesinlikle inanmayacak" demişti.
Bu olayın sonrasında Thornton, gazetecilere planın, patlamanın balinanın altında bir çukur oluşturması ve bir balina yağmuru yaratması dışında "tamamen doğru gerçekleştiğini" söyledi.
Oregon halkı ise, bu hikayeyi miras olarak benimsemeyi tercih etti ve her yıl dönümünde kutlama yaparak anıyor. Hatta sıra dışı olayı kutlamak için bir de hatıra parkı isimlendirildiğini söylemekte yarar var.
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