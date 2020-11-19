50 Yıl Önce Yaşanan "Patlayan Balina" Olayının Yeni Görüntüleri Yayınlandı

Oregon'daki "Patlayan Balina" olayının 50. yıl dönümü, yayınlanan yeni bir 4K video ile kutlandı. Peki nedir bu "patlayan balina" olayı, 50 yıl önce neler yaşanmıştı?