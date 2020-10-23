Üzerinden Araba da Geçse Ölmeyen Bu Böceğin Neden Ölmediği Anlaşıldı

Üzerlerinden bir arabanın geçmesi de dahil olmak üzere, ne olursa olsun yaşamaya devam eden zırhlı böcekler uzun zamandır mercek altındaydı. Bilim insanları sonunda neden bu kadar güçlü oldukları keşfetti.