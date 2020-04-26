5299 TL'lik Yeni iPhone SE (2020) Ne Kadar Hızlı? İşte İlk Sonuçlar

Apple, kısa bir süre önce iPhone SE (2020)'yi satışa sundu. iPhone 8 tasarımını ve iPhone 11 performansını bir araya getiren yeni iPhone SE, böylece uygun fiyatlı bir iPhone 11 satın almayı düşünenlerin ilgisini çekebilecek yapıda bir model olmasıyla önem kazanıyor. Peki, yeni iPhone SE ne kadar güçlü?
iPhone SE (2020) için AnTuTu Benchmark sonuçları ortaya çıktı. Bilindiği gibi yeni iPhone SE'nin işlemcisi tıpkı iPhone 11 Pro Max'te de bulunduğu gibi A13 Bionic yonga setinden oluşuyor. İşlemci performansı açısından en az iPhone 11 Pro Max kadar hızlı olan iPhone SE, 3 GB RAM kapasitesiyle ise bir basamak altta duruyor.
iPhone SE (2020)'nin AnTuTu Benchmark'tan aldığı sonuç 492 bin 166 oluyor bu skorla yeni iPhone 11 ailesine yetişecek bir performans gösteriyor.
Listelenen tabloda iPhone XS Max'tan daha yüksek sonuç almayı başaran iPhone SE (2020), iPhone 11'in hemen altına yerleşiyor. Bu anlamda fiyat/performans oranıyla bakıldığında, iPhone SE (2020)'nin iPhone 11 ailesindeki en verimli cihaz olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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