5G Ağlarında Huawei'ye "Geçiş İzni" Çıktı!
Huawei, ABD ambargosu nedeniyle zor günler yaşarken, aradığı yardım elini bakın hangi ülkede buldu...
Norveç, Huawei donanımlarının ülkenin 5G alt yapısında kullanılmasına engel olmayacağını söyledi. Ülkenin önceki adalet bakanı bir engelden bahsetse de Norveç hükümeti, kararını değiştirmiş gibi görünüyor.
Norveç'in böyle bir duruş sergilemesi, ülkenin NATO müttefiki ABD ile olan ilişkilerinde bir sarsıntıya yol açabilir. ABD ticaret bakanlığı geçen sene ülkedeki firmaların Huawei ile iş yapmalarını güvenlik nedeniyle yasaklamıştı. Huawei, casusluk iddialarını kabul etmezken, ABD iddialarını kanıtlayacak herhangi bir delil sunmamıştı.
Avrupalı mobil sağlayıcılara bakıldığında, rakiplerine göre daha uygun fiyatlar sunan Huawei'yi destekleyenlerin sayısı kısıtlı. Huawei'yi bir kenara bırakmanın toplam maliyetinin milyarlarca dolar edebileceği belirtiliyor.
Norveç'in kamu kuruluşu olan Telenor, Huawei ile ilk anlaşmasını 2009'da yapmış, böylece Huawei genişleme açısından önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Norveç'in en büyük operatörü olan Telenor'un Avrupa ve Asya'da da faaliyetleri bulunuyor.
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