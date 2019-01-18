5G Galaxy S10'un Firmware'i Geliştiriliyor

Samsung, Galaxy S10'dan kısa bir süre sonra tanıtacağı 5G destekli Galaxy S10 için gerekli adımları atıyor!

5G Galaxy S10'un Firmware'i Geliştiriliyor

Samsung'un 5G'li Galaxy S10 X için firmware geliştirmeye başladığı iddia edildi. 5G destekli Galaxy S10'un 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğine inanılıyor.

Bu gelişmeyle birlikte 5G destekli model, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaşmış oldu. Samsung'un önde gelen üç Güney Kore mobil taşıyıcısı için firmware geliştirdiği ve ABD'ye özel Galaxy S10 X için geliştirmenin henüz başlamadığı belirtiliyor.

Telefonu "Galaxy S10 X"a adıyla ansak da, henüz adının kesinleşmediğini söyleyelim. Galaxy S10 X'in 6,7 inç ekran, 5.000mAh pil, dört arka kamera gibi özelliklerle gelmesi ve 5G olmayan modellerden belirgin ölçüde daha pahalı olması bekleniyor. 20 Şubat'taki Galaxy S10 tanıtımında muhtemelen bu telefon hakkında da yeni bilgiler edinme fırsatımız olacak.

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