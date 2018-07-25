5G, Gelecek Yıl Telefonlarda Olacak
Qualcomm'un 5G antenleri, gelecek yılın telefonları için hazırlanıyor!
5G uzunca bir süredir konuşuluyor ve testleri yapılıyor. Peki, 5G teknolojisi akıllı telefonlara ne zaman gelecek? Bunun için öncelikle 5G antenlerinin telefonlara yerleştirilmesi gerekiyor. Bu noktada ise Qualcomm 5G antenleri için beklenen duyuruyu bugün yaptı.
Qualcomm, bugün akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için dünyada ilk defa tamamıyla entegre 5G NR milimetrik dalgasını ve 6 GHz altı RF modüllerini duyurdu. Qualcomm QTM052 milimetrik dalga anten modül ailesi ve Qualcomm QPM56xx 6 GHz altı RF modül ailesi, mobil cihazlarda kullanıma yönelik son derece kompakt bir alanda modemden antene çözüm sunmak için Qualcomm Snapdragon X50 5G modem ile eşleşebiliyor.
Bugüne kadar milimetrik dalga sinyalleri, teknik ve tasarım güçlüklerine yol açması nedeniyle mobil kablosuz iletişiminde kullanılamıyordu. Bu da malzeme, form faktör, endüstriyel tasarım, sıcak hava akışı ve ışıma gücü için düzenleyicilerin öngördüğü gereklilikler başta olmak üzere cihaz mimarisinin neredeyse her alanını etkiliyordu. Bu yüzden mobil sektöründeki birçok firma milimetrik dalgaların mobil cihaz ve ağlarda kullanılamayacağını düşünüyordu ve bu sebeple hayata geçirilme ihtimali düşüktü.
Milimetrik dalgalar ile bağlantılı olan zorlu güçlüklerin aşılmasına yardımcı olması için QTM052 milimetrik dalga anten modülleri, kapsayıcı bir sistem olarak Snapdragon X50 5G ile modemiyle birlikte çalışıyor. Cihazlar gelişmiş ışın biçimlendirme, ışın yönlendirme ve ışın takip etme teknolojilerini destekleyerek milimetrik dalga sinyallerinin menzilinde ve güvenilirliğinde gözle görülür bir gelişme sağlıyor.
Cihazlarda entegre 5G NR radyo alıcı-vericisi, gücü yöneten mikroçip (IC), RF ön-uç bileşenleri ve aşamalı anten dizisi özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda 26.5-29.5 GHz'in (n257) yanı sıra tüm 27.5-28.35 GHz (n261) ve 37-40 GHz (n260) milimetrik dalga bantlarında 800MHz'e kadar olan bant genişliklerini destekliyor.
En önemlisi de QTM052 modülleri, tüm bu kapasiteleri akıllı telefonun içine dört tanesinin sığabileceği kadar son derece kompakt bir alanda bir araya getiriyor. Bu gelişme, milimetrik 5G NR'lik yüksek hızın sunduğu avantajlarla birlikte ilgi çekici form faktörleri sunarak orijinal ürün üreticilerinin mobil cihazlarının endüstriyel tasarımlarını evrimleştirmeye devam etmesini sağlıyor ve bu cihazları 2019'un ilk yarısı gibi kısa bir sürede piyasaya sürmeye hazır hale getirme fırsatı sunuyor.
Hatırlarsanız, Samsung , LG, Sony, HTC ve Xiaomi gibi bir dizi büyük akıllı telefon üreticisi zaten Qualcomm ile çalışacaklarını söylemiş ve çoğu X50 destekli telefonlarını 2019'un ilk yarısında sunmayı taahhüt etmişti. Bu anlamda artık 5G çağı resmen başlıyor diyebiliriz.
Ercan Uğurlu
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