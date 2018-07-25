5G, Gelecek Yıl Telefonlarda Olacak

Qualcomm'un 5G antenleri, gelecek yılın telefonları için hazırlanıyor!

5G, gelecek yıl telefonlarda olacak

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