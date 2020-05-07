5G Koronavirüs Yaymıyor Ama Koronavirüs, 5G'yi Fena Vuruyor

İsveçli telekom donanımı devi Ericsson, 2020'nin ilk çeyreği için, Koronavirüs sebebiyle yaşanan sorunlara rağmen beklenenden daha iyi bir sonuç bildirdi ve yatırımcılara COVID-19'un bu dönem içerisinde geliri üzerinde "sınırlı etkiye" sahip olduğunu söyledi. İşletme geliri yaklaşık yüzde üç artarak 4,6 milyar SEK'e ve satışlar yüzde iki artarak 49,8 milyar SEK'e yükseldi.
Salgın, doğal olarak telekomünikasyonun önemini arttırdı ve her ne kadar Ericsson endüstrinin dayanıklı kalmasını beklese de, orta gelecekte bazı problemleri de öngörüyor. Şu anda 2020 ve 2021 için beklentilerini sürdürse de, Koronavirüs yüzünden 5G'nin Avrupa'da yayılmasının yavşalayabileceğinden endişelendiğini açıkça ortaya koyuyor.
Ericsson'un seti şu anda 29 ticari 5G ağda kullanılıyor ve temel ağ teknolojisi için talebin artışı ile karşılaşmış durumda. Ayrıca Çin'de büyük bir anlaşma kazandı ve T-Mobile ve ABD birleşimi için ABD hükümetinin onayını aldı. Ericsson, ana rakibi Huawei'nin yasaklı olduğu Kuzey Amerika'ya ciddi kaynak ayırdı.
Ancak karantina ve seyahat sınırlamalarının, tedarik ve hizmet teslimi çalışmalarını etkileyebileceği konusunda endişeler bulunuyor. Ayrıca genel ekonomik yavaşlamanın, operatörler tarafından yapılan yatırımları azaltabileceği de hemen tüm endüstrinin emin olduğu bir durum.
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