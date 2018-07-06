5G'li Huawei Telefon 2019'da Gelecek
Çinli telefon üreticisi "5G'ye hazır" telefonunu 2019'un ortalarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Huawei yaptığı resmi açıklamada 5G-hazır akıllı telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Mobile World Congress Shanghai etkinliğinde konuşan Huawei Dönüşümlü Yöneticisi Eric Xu, 2019 içerisinde piyasaya bir çok 5G çözümü sunmayı hedeflediklerini yeni nesil iletişime geçileceğini açıkladı.
2019'un başlarında 5G-hazır Kirin mobil işlemcinin piyasaya sürülmesi ardından Haziran ayında 5G-hazır bir Huawei akıllı telefon piyasaya sürülecek. Huawei müşterilerine olabildiğince hızlı bir şekilde yeni nesil hızlı mobil bağlantı teknolojisini sunan bir telefon seçeneği sunmak istiyor. Şirket uzun zamandır 5G konusunda büyük girişimler ve yatırımlar da yapıyordu. Bunun da ötesinde marka 2020'de yeni bir yüksek hızlı küresel ağın kurucusu olmayı umuyor.
Huawei MWC 2018'de, yılın sonuna kadar 5G destekli bir modem de piyasaya süreceğini de açıkladı. Şirket şu an 5G araştırmaları için BT, EE ve Vodafone ile birlikte çalışıyor ve şimdiye dek bu alanda 600 milyon dolar yatırım yaptı.
Ali Ruhi Öztürk
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