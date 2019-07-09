5G'nin Hayatınıza Getirebileceği 9 Şey

Telefonlara girmeye hazırlanan 5G, hayatınızda neleri değiştirecek? İşte beklenenler...

5G'nin Hayatınıza Getirebileceği 9 Şey

5G, küçük ölçekte olsa da kullanıma açılmaya başlandı. 4G'den çok daha hızlı olan yeni nesil mobil bağlantı teknolojisi, daha düşük gecikme ve daha yüksek hız gibi avantajlarla geliyor. İşte 5G'nin hayatımıza getireceği 9 heyecan verici şey.

1. 8K Video Akışı

4G bağlantı üzerinden çoğumuzun 4K video izlemediği doğru. Ancak 5G ile 8K kalitesindeki videoları da takılmadan izlemeniz mümkün olacak. Tabi, henüz bu çözünürlükten faydalanacak bir telefon piyasada yok.

2. Büyük Dosyalar Hemen İndirilecek

Örneğin 8K filmleri indirmek, 4G ve 3G'ye göre 5G üzerinden çok daha hızlı olacak. 5G'nin yüksek bant genişliği, büyük uygulamaların ve oyunların da daha hızlı indirilmesini sağlayacak.

3. Konsol Seviyesinde Çevrimiçi Oyun Deneyimi

5G daha düşük bir gecikme süresi sunduğu için çevrimiçi oyunlarda büyük önem taşıyan düşük gecikme süresini sunmuş olacak. Böylece çevrimiçi mobil oyunlar, daha geniş bir kitleyi daha kolay idare edebilecek ve daha ayrıntılı olabilecek.

4. VR Oyun Akışı

VR başlıklarında konsol kalitesinde daha ayrıntılı oyunlar, 5G'nin potansiyelini kullanarak gerçeğe dönüşebilecek.

5. Etkinliklerin VR Üzerinden Canlı Yayını

Spor karşılaşmalarının VR üzerinden canlı yayınlanması yeni bir konsept değil, ancak halen nadir olarak yapılıyor. 5G'li bir telefon ve bir mobil VR başlığı, sizi tribünlerin en ön sırasına yerleştirebilecek.

6. Daha Çok Canlı Yayın

5G sayesinde çeşitli etkinlikleri canlı yayınlamanın masrafları biraz daha düşecek. Örneğin sadece büyük futbol maçları değil, bir anda bütün futbol maçlarını izleyebilir hale gelebiliriz.

7. Holografik Aramalar

Abarttığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Belki de haklısınız ancak Vodafone, bunu 5G üzerinden yapmayı başardı. Bu belki 5G'yi pazarlamaya yönelik bir girişim ancak 5G sayesinde günün birinde, uzaktan konuştuğunuz kişiyle aynı odadaymış gibi iletişim kurabiliriz.

8. Gelişmiş Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da, hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle bu değişebilir. Gelecekte otomobilinizin ön camına yansıtılan kişisel reklamlarla veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz.

9. Otonom Araçlar Yaygınlaşabilir

5G'nin hızı, araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağından otonom araçların daha hızlı yaygınlaştığını görebiliriz.

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