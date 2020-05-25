6 cm'den küçük ama 15 insan öldürebilir! Dünyanın en zehirli kurbağası!

Şaşırtıcı ama bu sevimli canlılar dünyanın en zehirli hayvanlarından biri! Zehirli Ok Kurbağaları küçücük boyutlarına karşın 15 insanı öldürebilecek zehre sahipler!