6 Milyon Instagram Hesabı Sızdı!
Birçoğu ünlü isimlere ait 6 milyon Instagram hesabının özel bilgileri, internete sızdı!
Yeni bir rapora göre milyonlarca Instagram hesabının bilgileri, geçtiğimiz günlerde internete sızdı. İnternette paylaşılan veri tabanının, popüler markaların ve ünlülerin dahil 6 milyon Instagram hesabının telefon numaraları, eposta adresleri ve diğer özel bilgilerini içerdiği iddia ediliyor.
Kaynağa göre veriler 49 milyon girdiden oluşuyor ve Amazon Web Services üzerinden paylaşılıyor. Güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, veri tabanını keşfetmesinin ardından bu konuda TechCrunch'a bilgi verdi ve verinin kaynağını araştırmaya başladı. Sen, araştırmaları sonucunda veri tabanının sahibinin Hintli sosyal medya firması Chtrbox olduğunu ortaya çıkardı.
Mumbai merkezli reklam firması, Instagram ünlülerine kendi hesaplarında reklam yayınlamaları için ödemede bulunuyor. Firmanın bu veriyle Instagram hesabı sahiplerine ödenecek ücreti hesaplamak istediği düşünülüyor. Veri tabanının her hesabın net değerini içerdiği, bu değerin beğenmeler, paylaşımlar, takipçi sayısı, etkileşim ve erişim gibi faktörlerle hesaplandığı belirtiliyor.
Sızıntıdan etkilenen Instagram hesaplarına bu konuda bilgilendirme yapılmış durumda. TechCrunch, sızıntıda yer alan telefon numaralarının ve eposta adreslerinin Instagram'daki popüler isimlere ait olduğunu ve kurbanların Chtrbox ile bir alakasının olmadığını doğruluyor. Veri tabanı, şu an itibariyle Chtrbox tarafından yayından kaldırılmış bulunuyor.
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