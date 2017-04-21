6GB'lık Galaxy S8 Plus'ta Tedarik Sorunu!
Güney Kore'deki ön-satışları oldukça iyi seyreden Samsung'un, bununla beraber önemli bir sorun yaşadığı ortaya çıktı!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ların Güney Kore'deki ön sipariş sayısı, yeni gelen bilgilere göre Salı gününden itibaren düşmeye başladı. Bunun nedeni, 6GB RAM'li, 128GB depolama alanına sahip Galaxy S8'lerin tedarik sorunları yaşaması.
Samsung fan sitesi Sammobile'ın haberine göre Çarşamba günü itibariyle sadece 63.400 telefon etkinleştirildi. Önceki gün ise bu sayı 260.000 idi. Telefonun stokları, Güney Kore'deki talebe yetişmese de rakamlar, hiç fena görünmüyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Samsung'un kendi ülkesi olan Güney Kore'de bir milyon ön siparişi geçtiği de geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu, Galaxy S7 ve S7 Edge'e kıyasla beş kat daha fazla ön sipariş anlamına geliyor.
6GB RAM'li Galaxy S8 Plus stokunun önümüzdeki hafta tazelenmesi ve siparişlerin günlük olarak devam etmesi bekleniyor.
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