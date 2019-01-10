7nm'li AMD Radeon VII Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
AMD'den Dünyanın İlk 7nm Oyuncu Grafik Kartı geldi. İşte AMD Radeon VII özellikleri ve daha fazlası...
AMD, CES 2019'da yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 7nm teknolojisiyle üretilen oyuncu grafik kartı AMD Radeon VII'yı tanıttı. Yeni grafik kartı özellikle en yeni AAA, eSpor ve Sanal Gerçeklik (VR) oyunları, performansa ihtiyaç duyan 3D render ve video düzenleme uygulamaları ile yeni nesil bilgi-işlem iş yüklerinde sıra dışı performans ve büyüleyici deneyimler sunmak için tasarlandı.
İyileştirilmiş ikinci nesil AMD 'Vega' mimarisini baz alan AMD Radeon VII, AMD Radeon RX Vega 64'ya göre 2 kat daha fazla bellek, 2.1 kat daha fazla bellek bant genişliği, ortalamada %29'a kadar daha yüksek oyun performansı ve içerik üretimi uygulamalarında %36'ya kadar daha fazla performans sunuyor. Oyuncular için AMD Radeon VII, en yüksek çözünürlüklerde, normalin üzerinde kare oranları için maksimum ayarları mümkün kılıyor. Aynı zamanda 1080p, ultra geniş 1440p ve 4K çözünürlüklerlde kesintisiz ve yüksek tazeleme oranlı HDR oyun deneyimi sunuyor. Bununla birlikte keskin ve canlı görüntü sağlayan 8K monitörlerde, yeni nesil fotoğraf ve görsel içerik üretimi uygulamalarını da mümkün kılıyor.
AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı Radeon Teknoloji Grubu Genel Müdürü Scott Herkelman, yeni grafik kartı ile ilgili şunları söyledi "AMD Radeon VII, bugüne kadar ürettiğimiz en yüksek performanslı oyuncu grafik kartı. Ultra yüksek kaliteli görseller, ödün vermeyen performans ve büyüleyici oyun deneyimleri isteyen oyuncular, içerik üreticiler ve meraklılar için geliştirildi."
İşte AMD Radeon VII grafik kartı özellikleri
Radeon VII grafik kartı, 7nm üretim teknolojiyle üretildi ve AMD Radeon RX Vega 64 grafik kartından daha yüksek oyun performansı sunar. 1.8GHz'e kadar frekansta çalışan 60 işlem ünitesi/3840 akış işlemcisi ve 16GB'lık ultra hızlı HBM2 belleklerle donatılan Radeon VII grafik kartı, yüksek performanslı oyunları ve ultra yüksek kaliteli görselleri mümkün kılıyor. Büyüleyici 1TB/s bellek bant genişliği ve 4096-bit bellek arayüzü, ultra yüksek çözünürlüklü kaplamalar, hiper realistik ayarlar ve gerçekçi karakterleri sunmaya yardımcı oluyor.
Gerçek zamanlı 3D ve bilgi-işlem uygulamalarını mümkün kılıyor
Radeon VII grafik kartı, güce ihtiyaç duyan 3D render ve video düzenleme uygulamaları ile yeni nesil bilgi-işlem iş yükleri için gerekli olan performansı sunuyor. AMD Radeon RX Vega 64 grafik kartına göre, popüler açık kaynaklı 3D üretim uygulaması Blender'da %27'ye kadar, profesyonel video düzenleme, renk düzeltme ve görsel efekt uygulaması DaVinci Resolve 15'te %27'ye kadar, OpenCL LuxMark bilgi-işlem benchmark'ında ise %62'ye kadar daha yüksek performans sağlayabiliyor.
Oyun performansı nasıl?
AMD Radeon VII grafik kartı, DirectX 12- ve Vulkan tabanlı oyunlarda sıra dışı performans sağlıyor. Bunların arasında AMD Radeon RX Vega 64'e göre Battlefield V'te %35'e kadar, Strange Brigade'de %42'ye kadar daha yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda popüler eSpor oyunu Fortnite 'ta ise %25'e kadar daha fazla performans sunabiliyor.
Radeon FreeSync desteği de elbette var
Günümüz grafik kartlarının yüksek hızlarıyla kare oranları, genellikle monitörün tazeleme oranını aşıyor, bu da takılma ve yırtılmalara sebep oluyor. AMD Radeon FreeSync teknolojisi ile popüler, standartları baz alan Adaptive Sync teknolojisi, 550'den fazla oyuncu monitörü tarafından destekleniyor. Böylece oyuncular, her seviyede akıcı oynanışı deneyimleyebiliyor. Buna ek olarak AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi ise, sRGB'ye oranla 2 kattan daha fazla parlaklık ve renk hacmi sağlıyor.
AMD Radeon VII ile 3 oyun hediye geliyor
AMD'nin "Raise the Game Fully Loaded" paketiyle birlikte AMD, AMD Radeon VII grafik kartı veya Radeon VII ile güçlendirilmiş bir PC satın alanlara, heyecanla beklenen Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve Tom Clancy's The Division 2 oyunlarının PC sürümlerini hediye edecek. Ayrıca diğer seçili Radeon grafik kartı veya Radeon ile güçlendirilmiş PC'ler de çeşitli hediye oyunlarla geliyor.
AMD Radeon VII fiyatı ve satış tarihi nedir?
AMD Radeon VII grafik kartının 7 Şubat 2019'da 699$ tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasada olması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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