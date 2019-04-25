8 Büyük Kablosuz Ağ Hatası!
Eğer evinizdeki kablosuz ağınız için bu 8 hatadan birini yapıyorsanız; bundan hemen vazgeçin!
Kablosuz bir ağ kurarken yapılan hatalar ileride başınıza büyük dertler açacaktır; buna emin olabilirsiniz. İnternet bağlantınızın anlamsızca yavaşlaması, istemediğiniz insanların ağınıza girmesi, özel verilerinizin başkalarının eline geçmesi gibi kötü sonuçlar, aslında kablosuz ağınızı kurarken yaptığınız basit hataların sonucu olabilir. O zaman, şu küçük uyarılarımıza dikkat etmeniz, ileride yaşayacağınız sorunları en aza indirmenize yardımcı olacaktır.
1- Modemi duvar arkasına yerleştirmek
Tüm kablosuz sinyaller, karşısına çıkan engeller nedeniyle zayıflar. Kablosuz modeminizin ve laptop ya da telefonunuzun alıp gönderdiği sinyaller de bu kuraldan etkilenir. Eğer modeminiz başka bir odadaysa veya yanında soba, metal bir eşya gibi engel oluşturacak noktalar varsa, evinizin bazı noktalarında kablosuz ağınıza bağlanmakta büyük zorluk çekebilirsiniz. En güzeli, modeminizi, interneti kullandığınız alana olabildiğince yakın ve mümkünse plastik, ahşap eşyaların üzerine yerleştirmektir ve çevresinde engel oluşturabilecek kalın, metal, beton unsurlar bulunmamasına dikkat etmektir.
2-Kullanım kılavuzunu çöpe atmak
Eğer ileride başınızın çok ama çok ağrımasını istiyorsanız, bir modem satın alıp da modemi kurduktan sonra kullanım kılavuzu kitapçığını çöpe atın. Böylece bir sene sonra modemi resetlemek zorunda kalırsanız fabrika ayarı şifreyi bulamayıp modemin kullanıcı ara yüzüne giremez ve elbette internete de ulaşamadığınız için bilen/anlayan birini bulana kadar internetsiz kalırsınız. Kılavuzu dikkatlice saklarsanız, ileride ihtiyacınız olduğunda modemin ara yüzüne giriş adresini, ayarların detaylarını, ihtiyacınız olan farklı bağlantı ve şifreleme yöntemleri için açıklamaları kolayca bulup müdahale edebilirsiniz.
3-Ağınıza isim vermeyi unutmak
25 daireli bir apartmanda oturduğunuzu düşünün. Veya apartmanınızda sadece 4-5 daire olabilir ama komşu apartmanlarda da bir çok daire olduğunu unutmayın. Eğer ağınıza özel bir isim vermezseniz, kendi kablosuz ağınızı bulmanız oldukça uzun zaman alabilir zira diğer dairelerde de mutlaka ağına özel isim vermeyi unutmuş birileri olacaktır ve kablosuz ağ listesinde bir anda hepsi birbirine benzeyen, birden fazla modem isimli ağ belirecektir. Hangisinin sizin olduğunu bulana kadar hepsini yanıla yanıla deneyerek çok can sıkıcı bir süre harcamak zorunda kalacaksınız. Bunun yerine ağınıza, size özel bir isim vermek çok daha kolay olmaz mıydı?
4-Modem şifresini değiştirmemek
Modeminizi kurarken, modemin yönetici şifresini değiştirmemek, önemli bir hatadır. Dışarıdan ağınıza erişmeye çalışan veya ağınızın içinden modem adresinize erişen biri, standart modem yönetici şifresini kullanarak, modeme sizin hiç farkında olmayacağınız bazı ayarlar ekleyebilir ve yine siz farkında olmadan internetinizi kendi çıkarına hunharca sömürebilir, sizi zor durumda bırakabilecek yasa dışı işlemler yapabilir. Oysa, modeminize farklı bir yönetici şifresi atayarak, bu kötü niyetli kişileri kolayca ağınızdan uzak tutabilirsiniz. Yönetici şifrenizi mutlaka değiştirin ve bu şifreyi dikkatlice saklayın. Eğer şifreyi unutursanız, modemi resetlemeniz gerekir ve kılavuzda belirtilen standart şifre ile yeniden modeme ulaşabilirsiniz ancak reset işlemi ile birlikte tüm internet ayarlarınızı da yeniden girmeniz gerekecektir.
5- Kablosuz ağa şifre koymamak
Bugün bile en büyük hataların başında gelen eylem... Kablosuz ağınıza şifre koymadığınıza dışarıdan birinin o ağa gireceğine emin olabilirsiniz. Sizin haberiniz bile olmadan komşunuz ağınıza bağlanıp çok kolayca bütün hızınızı sömürebilir. Siz farkında olmadan yasa dışı sitelere ulaşabilir, hacker'lık yapmaya kalkışabilir, sosyal ağlarda insanları mağdur eden içerikler yayınlayabilir ve sonunda tüm mağdurlar adres olarak sizin bağlantınıza ulaşarak, kapınıza dayanabilirler. Komşunuzun işlediği tüm o suçların failinin aslında siz olmadığını artık kimseye inandıramazsınız.
6-Yanlış şifreleme yöntemini seçmek
Ağınıza şifre koymak önemli ama aynı zamanda hangi şifre protokolünü seçtiğiniz de önemlidir. WEP şifrelemesi aslında yeterli gibi görünse de bir hacker saldırısı karşısında şifre kolayca çözülebilir. WPA2-AES şifrelemesi ise çok daha yüksek güvenlik derecesi sağlar. Ev kullanıcılarını kötü niyetli hacker saldırılarına karşı yeteri kadar koruyan WPA2-AES standardında biraz daha uzun şifreler girmek zorunda kalırsınız ama güvenliğinizden emin olursunuz.
7-Eski ve yeniyi karıştırmak
Ağınızda eski ve yeni standartlara sahip modem ve router'ları karıştırarak kullanırsanız, önemli bir performans sorunu yaşarsınız. Aslında en yeni 802.11ac standardı tüm eski standartlarla uyumlu ancak bu ağa eski bir router bağlarsanız, bağlantı hızınız o eski router'ın standardına düşecektir ve yeni nesil modeminizin veya router'larınızın performansını alamayacaksınız. Örneğin ağınızda bir 802.11g adaptörü bulunuyorsa, öncelikle bunu güncellemeden, yeni bir modem almanız hiçbir şey ifade etmeyecektir ve boşuna para harcamış olacaksınız. Aklınızda olsun.
8- Güvenlik duvarını ihmal etmek
Güvenlik duvarı, modeminizin önemli bir parçasıdır. Genellikle kurulum sırasında standart olarak açık halde gelen güvenlik duvarını kapamanız, dışarıdan gelecek saldırılara karşı savunmasız kalmanız anlamına gelir. Aynı zamanda, bazı uygulamaların güvenlik duvarını doğrudan geçerek internete veya bilgisayarınıza ulaşması gerekebilir, bu amaçla bazı portları açabilirsiniz ancak bir süre sonra bu uygulamaları kaldırdığınızda portları kapamayı unutursanız, yine tehdit altında kalırsınız. Modeminizin güvenlik duvarını sık sık kontrol edip, gelen giden bağlantıları ve kullanılan uygulamaları gözden geçirmeniz yararınıza olur.
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