8 Kadın Çalışan Daha, Cinsiyetçilik İddiası ile Sony'ye Dava Açtı

Geçtiğimiz kasım ayında eski PlayStation BT güvenlik analisti Emma Majo, şirketin kurumsal düzeydeki kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla Sony'ye dava açmıştı. Majo, daha sonra davasını bir topluluk hareketine dönüştürmek için çalışma içine girdi ve şimdi, yanına 8 kadın çalışanı daha almış durumda.
Davaya katılan 8 kadın da eski Sony çalışanı olurken, davacılardan biri olan Marie Harrington 17 yıl boyunca Sony'de çalışmış ve sonunda program yönetiminin kıdemli direktörü ve mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan George Cacciopo'nun personel şefi olmuş. Harrington, verdiği ifadede ayrılma sebebinin kadınlara yönelik sistematik cinsiyetçilik olduğunu söylerken, geri kalan kadınlar da açıklamalarında benzer hikayeleri paylaştılar.
Sony, Majo'nun cinsiyet ayrımcılığı iddialarını reddediyor. Ancak yeni açılan toplu davaya karşı henüz bir savunma yapılmış değil. Karar nisan ayında yapılacak duruşmada verilecek.
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