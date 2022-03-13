8 Kadın Çalışan Daha, Cinsiyetçilik İddiası ile Sony'ye Dava Açtı

8 eski Sony çalışanı kadın, şirkete cinsiyetçilik yaptığı iddiasıyla dava açarak, aynı iddiayı ortaya atan eski PlayStation BT güvenlik analisti Emma Majo'ya katıldı.

  • Ercan Uğurlu
8 Kadın Daha, Sony'ye Cinsiyetçilik Davası Açtı

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8 Kadın Çalışan Daha, Cinsiyetçilik İddiası ile Sony'ye Dava Açtı
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