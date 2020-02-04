80'ler ve 90'lardan hafızalara kazınan cihazlar

1980'ler ve 1990'larda çocuk olanların hatırladığı öyle cihazlar vardı ki... Pek çoğu dönemi için oldukça yenilikçiydi, kimileri milyonlarca adet satıldı, pek çok eve girdi. Bazıları ise kendisinden sonra gelen teknolojiler için öncülük etti... İşte o nostaljik ürünlerden bazıları:
COMMODORE 64 VE 'KAFA AYARI'
Bir dönemin çocukları Commodore 64 efsanesini yakından tanıyor. 1982'de tanıtılan Commodore 64 1994'e kadar yaklaşık 17 milyon adet satılmıştı. Ağustos 1982'de 595$'dan satışa sunulan Commodore 64, 1 MHz bir 6510 işlemci ve 64 kilobayt RAM'a sahip 8 bit bir bilgisayardı.
Yaz ve Kış Olimpiyatları, Dünya Kupası gibi çok sevilen oyunlarla hafızalara kazınan Commodore 64 müdavimlerinin yakından tanıdığı bir terim daha var: Kafa ayarı... Teybin, kasedi okuması, istenen oyunun açılması için tornavidayla yapılan ayar 'kafa ayarı' olarak 80'lere damgasını vurdu. Pek çok çocuk elde tornavida adeta birer Commodore ustası olmuştu...
ARAÇ TELEFONU
Türkiye'de henüz yaygınlaşma fırsatı bulamadan cep telefonuna yenilen araç telefonları 1980'lerde hizmete sunulmuştu. O dönem pek çok lüks araca takılmıştı, çok da havalıydı... Araç telefonları 1 Ocak 2008'den itibaren resmen "tarih" oldu. 17 bin dolayında abonesi kalan araç telefonlarının kullanımına son verildi.
ÇAĞRI CİHAZI
Daha cep telefonları yokken Türkiye'de özellikle belli meslek dallarının kullandığı, genellikle belde görülen, mesajlaşmaya yarayan bir cihaz daha vardı: Çağrı cihazı... Mesaj gelince 'bip sesiyle' uyaran, size mesaj bırakan kişiyi telefonla arayabildiğiniz cihaz cep telefonlarının bir anda yayılmasıyla hızlıca piyasadan çekildi. Unutmadan ekleyelim. O dönem için 'çağrı cihazı' da oldukça havalıydı...
CASIO SAAT
1980'lerden akılda kalan en önemli cihazlardan biri de Casio Saatler'di... Sadece saat değil tabiki Casio'nuz varsa aynı zamanda atariniz de var demekti. Özellikle öğrencilerin kronometreyi kurup teneffüs için gözlerini ayırmadığı bu saatle balık tutup futbol da oynayabiliyordunuz...
WALKMAN
1970'lerin sonu 80'lerin başı... Walkman bu tarihler için başlı başına bir yenilikti. Yürürken, çalışırken, koşarken müzik dinlemeye olanak veren Walkman o dönemler için oldukça yenilikçiydi. iPod ve kendisinden sonra gelen müzik çalarların atası da diyebiliriz... Walkman'ın adının piyasaya çıktığı yıl Superman'in popülaritesinden kaynaklandığı da ekleyelim. Superman'ın ilgi çekmesi ve Sony'nin PressMan adlı ses kayıt cihazından etkilenerek ortaya 'Walkman' isimli ürün çıkmıştı.
SANAL BEBEK
Yıl 1996...Japonya'da piyasaya sürülen sanal bebekler dünyada fırtına gibi esecekti. Dünya genelinde 76 milyon satan sanal bebek furyası bir anda Türkiye'yi de sarmıştı. Sadece çocuklar değil büyükler de sanal bebeklerini belli aralıklarla yediriyor, seviyor, ilgileniyor, mutluluğunu artırmaya çalışıyordu.
ATARİ 2600
Kaç çocuk Atari 2600'e sahip olabilmek ve ardından yeni joystickler alabilmek için harçlıklarını biriktirdi kim bilir... Her ne kadar bazı oyunları birbirinin tekrarı olsa da televizyona bağlıyor ve saatlerce başından kalkamıyordunuz. Dünyada 1977'de üretilen çoklu oyun konsolu 1980'lerde Türkiye'de oldukça popülerdi... Pac-Man, Space Invaders veya Defender gibi oyunlarla efsane hale gelen Atari 2600 tüm oyun konsollarının atası da sayılabilir.
TETRİS
1990'larda Tetris oynamayan var mıdır? O yıllarda adeta çocukların ve dahası büyüklerin bir numaralı oyunuydu. Aslında 1980'lerde Rusya'da tasarlanan Tetris oyunu 1990'larda oldukça popülerdi. Tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından Tetris'in farklı oyun konsolu için üretilmiş versiyonları vardı.
TELEFON KİLİDİ
Telefon kilidi, SIM kilidine bugün için de herkes aşina... Peki, 80'ler çocuklarının özellikle anneanne-babaanne evlerinden tanıdığı çevirmeli telefonlardaki 'Tuş Kilidi'ni hatırlıyor musunuz? Evet, fiziken gerçekten 'kilit'ti...
8 SESLİ NOSTALJİK ANAHTARLIK
Otomobilinizin anahtarına bakın ve şimdi de haberimizdeki fotoğrafa... 80'ler sonu 90'ların başında 8 sesli anahtarlık oldukça popülerdi... Unutmadan ekleyelim sesleri çok sinir bozucu bulanların sayısı da oldukça fazlaydı...
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