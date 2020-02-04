80'ler ve 90'lardan hafızalara kazınan cihazlar

1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran, milyonlarca eve, milyonlarca cebe giren kimi cihazları hatırlıyor musunuz? İşte bugün kimini gülümseyerek hatırladığımız bazı nostaljik ürünler: