81 Gün Boyunca Sadece Çiğ Et Yeme Deneyi... Bu Adamın Yaptığı Bu!

Bir Instagram kullanıcısı, her gün çiğ et yeme diyetinin şu anda 80. gününde. Diyeti rawmeatexperiment (çiğ et deneyi) sayfasında belgeleyen adam, bizon etinden çiğ inek beynine kadar her şeyi yerken, öğünlerin yanında içecek olarak süt veya yarım litre çiğ yumurta içiyor.
İsmini vermeyen adam, yediği çiğ tavuk göğsü hakkında hiçbir lezzet yorumu yapmasa da, "çiğneme gerektirmeden, temel olarak, inek etini ağzınıza koyabilir ve yutabilirsiniz, oldukça lezzetli, biftek fiyatının yarısı, muhtemelen morina ile birlikte haftalık bir yemek olacaktır" dediği kıymayı övdü.
Deney, fikirden iğrenen insanlardan, onun ne yaptığını anladıklarında ondan kaçan insanlara kadar pek çok farklı tepkiyle karşılandı. 74. günde, yanında bir fincan çiğ yumurta olan bir dilim kıyma yedi.
Adam, deneye, ağırlıklı olarak bitki bazlı bir diyet takip ederken hasta hissettikten sonra başladığını iddia ediyor. The Metro tarafından ilk kez fark edilen bir Instagram hikayesinde açıkladığı yazıda "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.
Ancak bunun muhtemelen iyi bir fikir olmadığını söyleyebiliriz...
Tabii ki bu kişi hiçbir şekilde bu diyeti deneyen ilk kişi değil, insan soyu Homo Erectus'un 1.8 milyon yıl ile 400.000 yıl önce yemek pişirmeyi keşfetmesinden önce milyonlarca yıl boyunca çiğ et yendi. Ancak insanlar, o zamandan beri yemek yemede ve yemeğimizi sindirmede daha verimli olmamızı sağlayan aşçılığın yanında evrim geçirerek binlerce yıl geçirdiler. İnsanlar pek çok farklı kültürün yemeklerinin tadını çıkarmaya devam ederken, bazılarına göre yaşayan en yakın akrabalarımız olan şempanzeler günde altı saate kadar çıkabilen bir süreyi sadece çiğnemek için harcayabilirler.
Yemek pişirmek, sağlığımıza ve toplumumuza sağladığı diğer faydaların yanı sıra bazı teorilere göre daha büyük beyinler geliştirmemize yardımcı oldu. Artık dişlerimizden sindirim sistemimize kadar sadece çiğ et yemek için hazır değiliz ve çiğ et yemek, sağlığınızda bazı olumsuzluklara neden olabilir.
İnsanlarda protein alımının bir incelemesinde belirtildiği üzere "Protein toplam enerji alımının > yüzde 35'ini oluşturduğunda tanımlanan aşırı protein tehlikeleri arasında hiperaminoasidemi [kan dolaşımındaki aşırı amino asitler], hiperamonyemi [artan amonyak seviyeleri], hiperinsülinemi [anormal derecede yüksek insülin seviyeleri] mide bulantısı, ishal, ve hatta ölüme ("tavşan açlığı sendromu") sebep olabilir."
"Vücut ihtiyaçları, kilo kontrolü kanıtı ve protein toksisitesinden kaçınma temelinde önerilen bir maksimum protein alımı, enerji gereksinimlerinin yaklaşık yüzde 25'i olacaktır."
Bu kişi, Instagram gönderileri arasında iddia ettiği gibi sadece çiğ etle değil, başka yiyeceklerle de besleniyor olabilir. Ancak böyle olsa bile, kendini hasta etme riskiyle karşı karşıya. Şimdiye kadar, üzerinde gizlenmiş olabilecek herhangi bir bakteriyi pişirmeden et tüketimi yoluyla gıda zehirlenmesinden muzdarip olmadığını iddia ediyor.
Kısacası, çiğ et yemek tavsiye edilmiyor ve muhtemelen Salmonella, E. coli, Yersinia ve son bir milyon küsur yıldır geliştirdiğimiz bir beceriyle kolayca ortadan kaldırılan diğer zararlı bakterilerin tehlikesinin unutulmamasında yarar var.
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