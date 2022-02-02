81 Gün Boyunca Sadece Çiğ Et Yeme Deneyi... Bu Adamın Yaptığı Bu!

İnstagram'da ismini açıklamayan bir kullanıcı, tüm sağlık tehlikelerine rağmen günlerce çiğ et yiyereke beslendiğini iddia ediyor. Peki ama bu ne kadar mantıklı?