Microsoft'un Activision'ı Satın Almasından Sonra, Yeni Bomba Sony'den Geldi

Oyun dünyasında yaşanan satın alma çılgınlığında bir büyük bomba daha patladı. Microsoft'un Activision - Blizzard'ı satın almasından sonra, şimdi de Sony, Bungie'yi PlayStation Studios bünyesine kattığını duyurdu. Bungie, 2010 yılına kadar Halo serisinde sorumluydu, ardından Microsoft'tan ayrıldı ve o zamandan beri Destiny ve Destiny 2'yi geliştirdi. Satın almanın, 3.6 milyar dolara mal olduğu bildiriliyor.
SIE CEO'su Jim Ryan, konu hakkında "Destiny serisinin başlangıcından bu yana Bungie ile güçlü bir ortaklığımız var ve stüdyoyu resmi olarak PlayStation ailesine davet etmekten daha fazla heyecan duyamazdım" dedi.
Satın almanın ardından Bungie, stüdyonun CEO'su ve başkanı Pete Parsons ve mevcut yönetim ekibi tarafından yönetilen, Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) bağımsız bir yan kuruluşu olacak.
Bu noktada konu yine, Bungie oyunlarının bundan sonrasında Xbox gibi rakip platformlara gelmeye devam edip etmeyeceğine geliyor. Bu konuda da açıklama yapan Parsons, stüdyonun çok platformlu deneyimler sunmaya devam edeceğini taahhüt etti. Böylece Destiny'nin geleceğiyle ilgili sis perdesi de erkenden kaldırılmış oldu. Özetlemek gerekirse, oyuncular hangi platformu kullanırsa kullansın, destek devam edecek.
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