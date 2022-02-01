Microsoft'un Activision'ı Satın Almasından Sonra, Yeni Bomba Sony'den Geldi

Microsoft'un Activision - Blizzard'ı satın almasının yarattığı şaşkınlık henüz devam ederken, bir büyük bomba da Sony'den geldi. Sony, Destiny gibi dev oyunların geliştiricisi Bungie'yi PlayStation Studios bünyesine kattığını duyurdu!