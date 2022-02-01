Microsoft'un Activision'ı Satın Almasından Sonra, Yeni Bomba Sony'den Geldi

Microsoft'un Activision - Blizzard'ı satın almasının yarattığı şaşkınlık henüz devam ederken, bir büyük bomba da Sony'den geldi. Sony, Destiny gibi dev oyunların geliştiricisi Bungie'yi PlayStation Studios bünyesine kattığını duyurdu!

Sony, Destiny Yapımcısı Bungie'yi Satın Aldı!

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