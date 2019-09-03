8K Association'dan 8K Performans Tanımlamaları
IFA 2019'a günler kala 8K etiketini taşıyacak televizyonların sunması gereken özellikler, 8K Association tarafından duyuruldu.
Piyasadaki ve piyasaya sürüleceği duyurulan 8K televizyon modellerinin sayısı, giderek artıyor. IFA 2019 fuarının yaklaştığı günlerde, 8K'nın "performans tanımlamaları" 8K Association tarafından yayınlandı.
8K Association'ın Samsung Electronics, Samsung Display, Panasonic, Hisense ve TCL gibi üyeleri bulunuyor. Aşağıdaki teknik özellikler, 8K logosunu taşıyan televizyonlardan HDR, renk performansı gibi alanlarda nasıl bir performans bekleyebileceğinizi belirliyor.
- Çözünürlük: 7680 x 4320 piksel
- Giriş kare oranı: 24p, 30p ve 60p saniyedeki kare
- Ekran Parlaklığı: 600 nit'in üzerinde tepe parlaklığı
- Codec: HEVC
- Arayüz: HDMI 2.1
Herkese açıklanan bu gereksinimlerin yanında, üyelere açıklanan "8K girdi parametreleri (bit derinliği, kare oranı, chrome sub-örnekleme), görüntü performansı (çözünürlük, tepe parlaklığı, siyah seviyesi, renk gamı, beyaz nokta) ve Arayüz ve Medya biçimleri (HDR, codec)" var.
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