8K TV'ler Artık Resmi Bir Standarda Sahip

8K televizyonların hangi standartları destekleyeceği ve 8K logosu, artık belli!

8K TV'ler Artık Resmi Bir Standarda Sahip

Teknoloji sektörü, 8K televizyonların tanımlamaları için önemli bir adım daha attı. 8K TV'lere yönelik resmi görüntü tanımlaması, Tüketici Teknolojileri Derneği tarafından bir logoyla birlikte yayınlandı.

8K logosu

Tanımlamalara göre 8K çözünürlüğü sunduğunu iddia aden televizyonların en az 7.680 x 4.320 çözünürlük sunması, 24, 30 ve 60 fps'yi desteklemesi, 10-bit renk üretebilmesi, belirli HDR işlevlerini desteklemesi ve HDCP 2.2 seviyesinde içerik koruması sağlaması gerekiyor. Bunlara ilave olarak 8K televizyonların herhangi bir çözünürlükteki videoyu 8K'ya ölçeklendirmeyi becerebilmesi (upscaling) şart.

Televizyonlar, 8K logosunu 1 Ocak 2020'den itibaren kullanabilecekler. Tanımlamalar, bugüne dek çıkan 8K TV'lere büyük bir yük getirmese de, teknik özellikler üzerinde bir resmiyet kuruyor ve temel beklentileri belirliyor. Bu sayede 2020'den itibaren 8K logolu bir TV alırken, aldığınız TV'nin en temel işlevleri sunamadığı konusunda endişe etmenize gerek olmayacak.

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