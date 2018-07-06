9. Nesil Intel Coffee Lake-S İşlemciler Geliyor
Intel'İn 9'uncu nesil Coffee Lake-S işlemcileri bu yılın sonunda geliyor!
Yalnızca birkaç gün önce hakkında spekülasyonlar yapılıyorken şimdi resmen 9'uncu nesil işlemcilerin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu. Wccftech tarafından bulunan resmi bilgilere göre Intel'in 9'uncu nesil Core ailesi yıl sonunda piyasaya çıkacak.
Intel'in bu yıl sonuna doğru piyasada görebileceğimiz 9. Nesil işlemci ailesi ise şöyle:
- Core i5-9600K: 6 cores, 6 threads, clocked at 3.7GHz to 4.5GHz
- Core i5-9600: 6 cores, 6 threads, clocked at 3.1GHz to 4.5GHz
- Core i5-9500: 6 cores, 6 threads, clocked at 3.0GHz to 4.3GHz
- Core i5-9400T: 6 cores, 6 threads, clocked at 1.8GHz to 3.4GHz
- Core i5-9400: 6 cores, 6 threads, clocked at 2.9GHz to 4.1GHz
- Core i3-9100: 4 cores, 4 threads, clocked at 3.7GHz
- Core i3-9000: 4 cores, 4 threads, clocked at 3.7GHz
Evet, ailede Core i3 ve Core i5'li modeller kendini gösteriyor. Intel'in Core i9 ve i7 işlemcileri içinse henüz bir tarih paylaşılmış değil. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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