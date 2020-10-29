90'larda İnternet Ne Kadar Yavaştı? Bu Siteye Girin ve Kendiniz Deneyin!

90'larda internet kullanmanın ne kadar zor olduğunu, tek bir resmi açmak için insanların nasıl eziyet çektiğini merak edenler... Bu ilginç siteye girin, tüm bu "eziyeti" kendiniz yaşayın.

90'larda internet kullanmak nasıl bir şeydi?

Okurlarımızdan yaşı tutanlar, bir zamanlar internete bağlanmak için modemlerden gelen acayip seslerin bitmesi ve bağlantının kurulması için ne kadar beklemek zorunda kalındığını biliyor olmalı. Gençler için söyleyelim, eskiden evlerde veya ofislerde internete 24 saat bağlı değildik. İnternete bağlanmak istediğimizde çevirmeli modem adı verilen cihazlar ile servis sağlayıcı aranır, telefon hattı üzerinden internet bağlantısı kurulurdu. Müzikleri ve videoları bir kenara koyun, tek bir resmin yüklenmesi ve ekrana gelmesi bile dakikalar sürerdi, zira söz konusu telefonla bağlantı oldukça yavaştı.

Bugün, 90'lı yılların internetinin çok ötesinde olduğumuz bir gerçek. Ama bugüne gelene kadar neler yaşandığını, tek bir resim için nasıl eziyetler çekildiğini bilmeyenlerin, artık bunu öğrenmesi için oldukça ilginç bir site var. Evet, artık bunun için özel bir web sitesi geliştirildi. Boş zamanınız varsa ve o günleri merak ediyorsanız, https://slowww.ml adresini ziyaret edebilirsiniz. Ama baştan söyleyelim, bugünün internetine alışmış birinin, fazlasıyla sabırlı olması gerekecek. Zira saniyede 175 bit ile açılan ve "Very Slow Website" (Çok Yavaş internet sitesi) adı verilen site, insanları çıldırtacak kadar yavaş...

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