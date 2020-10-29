90'larda İnternet Ne Kadar Yavaştı? Bu Siteye Girin ve Kendiniz Deneyin!

90'larda internet kullanmanın ne kadar zor olduğunu, tek bir resmi açmak için insanların nasıl eziyet çektiğini merak edenler... Bu ilginç siteye girin, tüm bu "eziyeti" kendiniz yaşayın.