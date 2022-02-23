900 Işık Yılı Uzaktaki WASP-121b Gezegeninde Yakut ve Safir Yağıyor!

Bilim insanları, gökten sıvı yakut ve safir yağan bir ultra sıcak Jüpiter gezegen keşfetti. WASP-121b isimli gezegen, şimdi daha fazla detay için James Webb'i bekliyor!