900 Işık Yılı Uzaktaki WASP-121b Gezegeninde Yakut ve Safir Yağıyor!

Dünya'dan yaklaşık 900 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-121b ötegezegeni, yumurta şeklinde, sıcak bir kaya. Gezegen o kadar sıcak ki, demir ve magnezyum gibi ağır metal elementler, gazlar halinde bulunuyor ve sürekli olarak atmosferden uzaya akıyor.
Ancak gezegenin karanlık tarafı, şimdiye kadar gizemli bir bölgeydi. 21 Şubat'ta Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, astronomlar NASA'nın Hubble Teleskobu'nu kullanarak gezegenin karanlık tarafından elde ettikleri görüntüleri ve bilgileri paylaştı.
2015'te keşfedilen WASP-121b ötegezegeni Jüpiter'den biraz daha büyük ve ağır. Bağlı olduğu WASP 121 yıldızının kütle çekimi nedeniyle parçalanmak üzere. Yıldızın çevresindeki yörüngede bir turunu 1,3 günde tamamlıyor.
Bilim insanları gezegen hakkında elde ettikleri bilgileri kullanarak atmosferde ne tür kimyasallar ve moleküller olabileceğini modellemeye çalıştı. Gezegenin karanlık tarafında demir ve titanyum bulutlar ve Dünya'daki yakut ve safir taşlarında bulunan korundum minerali olabileceğini buldular. Karanlık taraftan aydınlık tarafa geçen bulutlar bir anda çok farklı koşullarla karşılaşıyor ve yağmur yağdırıyorlar. Bu yağmurların da sıvı zümrüt veya safir şeklinde yağdığı düşünülüyor.
NASA'nın kısa bir süre önce fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun bu yıl içinde WASP-121b'yi gözlemlemesi bekleniyor. Teleskop gezegeni kızılötesi olarak değerlendirecek ve atmosferik kimyasını analiz ederek bize sıcak Jüpiter'lerin nasıl oluştuğunu ve atmosferlerinin tam olarak neden meydana geldiğini anlama imkanı verecek.
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