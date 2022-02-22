Denizlerin En Korkunç "Canavarı": 1 Metrelik Dev Deniz Akrebi Keşfedildi!

Fosil kayıtlarına bakan bilim insanları, devasa boyutlu bir deniz canavarı olan deniz akrebinin varlığını keşfetti. Neyse ki günümüzde bu keşif nedeniyle endişelenmememize gerek yok!