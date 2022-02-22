Denizlerin En Korkunç "Canavarı": 1 Metrelik Dev Deniz Akrebi Keşfedildi!

Artık okyanuslarımızda deniz akrepleri yaşamıyor, bu da aslında bir bakıma iyi bir haber. Zira karada yaşayan akrepler bile pek arkadaş canlısı yaratıklar değil. Araştırmacılar, Avustralya'daki Queensland müzesinde yıllardır durmakta olan bir fosili yakından incelediklerinde muhteşem bir keşif yaptılar. Araştırma, bu fosilin çok uzun zaman önce nesli tükenmiş bir deniz canavarına ait olduğunu gösterdi.
Müze, yaptığı açıklamada deniz akrebinin boyutunun yaklaşık 1 metreye ulaştığını ve tam bir deniz canavarı gibi göründüğünü söyledi. Bir zamanlar, günümüzde Theodore kenti olarak bilinen bölgenin çevresindeki göl ve nehirlerde yaşayan bu yaratığın fosili şimdiye kadar Queensland'de keşfedilmiş olan ilk akrep fosili.
Daha önce, yaklaşık bir köpek büyüklüğünde olan deniz akrebi fosilleri bulunmuştu, ancak bunlar Çin kıyılarının yakınlarına aitti. Bu yeni keşfedilen tür, Woodwardopterus freemanorum olarak adlandırıldı.
Deniz akrepleri, modern akreplerin ve diğer eklembacaklıların çok eski zamanlardan kalma akrabaları. Theodore'da bulunan akrep, yaşadığı dönemim en büyük deniz yırtıcılarından biriydi, ancak artık onun için endişe etmemize gerek yok.
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