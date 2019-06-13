A Plague Tale: Innocence İnceleme
Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun veba salgını ve engizisyona karşı olan hikayesi sizi derinden etkileyecek! Onlara yardım etmeye hazır mısınız?
- Mahmut Karslıoğlu
14. yüzyıl, yer Fransa. Tarih kitaplarına kara ölüm olarak geçen veba, ülkeyi ele geçirmiş. Hastalığı taşıyan fareler her yerde cirit atıyor ve engizisyon da hayatta kalmak için çabalayan halkın işini hiç kolaylaştırmıyor. Tablo gibi köyler ve rengarenk canlı doğa, savaş ve vebanın ağırlığıyla harap olmuş durumda. Ne yazık ki çok fazla umut yok. Asobo Studio'nun en son oyunu olan A Plague Tale: Innocence, işte böyle bir dünyada o küçücük umut ışığına sarılan Amicia De Rune ve kardeşi Hugo'nun hikayesini işliyor.
Dikkat ederseniz hikaye dedik. Son dönemde birçok oyunda olmayan şeyden bahsediyoruz. Battleroyale ağırlıklı MMO'ların ele geçirdiği oyun dünyasında bu kadar güzel işlenen bir konuya sahip bir oyun bulduğunda insan iki elinle sarılıyor doğrusu. İncelemelerizi takip edenler bizim için oyunlarda hikayenin olmazsa olmazlar listesinin başında olduğunu bileceklerdir. Hellblade: Senua's Sacrifice'dan sonra oynadığımız en iyi duygusal hikayeye sahip oyunlardan biri de bu oldu. Bizce kesinlikle bu yılın en iyi oyunlarına arasına girmeyi hak ediyor diyerek hemen konuya geçelim.
Uzun zamandır gördüğümüz en güzel hikayeye sahip oyun
Plague Tale, bizi varlıklı bir aileden ayrıcalıklı bir kız olan Amicia De Rune'un yerine koyuyor. Amicia'nın annesi son birkaç yılını, doğumundan beri gizemli bir hastalığı olan küçük kardeşi Hugo'nun bakımıyla geçirdiği için Amicia, babaya daha yakın, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir karakter çiziyor. Hastalığı yüzünden kardeşini tanımasa da trajik bir şekilde köylerine düzenlenen saldırı sonrası onu koruma ve kollama görevi kendisine kalıyor. Hikaye ilerledikçe iki kardeşin yollarına çıkan askerler ve fareler sadece engellerin bazıları. Bunları aşarken birbirini tanıma ve yakınlaşmasına da tanıklık ediyoruz. Amicia ve Hugo hayatta kalabilmek için oyunun genelinde hep eleleler.
Bir macera oyunu olan A Plague Tale: Innocence; gizlilik ve aksiyonu çok başarılı bir hikaye anlatımı ile ustalıkla harmanlayarak oyuncuya tutarlı, akıcı ve sürükleyici bir deneyim sunuyor. Hikaye anlatımı ister istemez lineer bir oynanışı da beraberinde getiriyor. Ancak belli koleksiyon nesnelerini toplayabilmemiz için sınırlı bir özgürlük de yok değil. Yine de birilerinden kaçarken ya da saklanarak ilerlerken oyun sizi sahneden sahneye o kadar ustalıkla geçiriyor ki çizginin dışına çıkmaya ihtiyaç bile duymuyorsunuz. Oyunda tek düşündüğünüz şey karşınıza çıkan fare engellerini ya da muhafızları nasıl aşacağınız oluyor. Mükemmel karakter tasarımı ve canlandırmasıyla birleşen harika seslendirme, oyunun karakterleri ile bütünleşmenizi sağlıyor.
Gizlilik ön planda ama o sapan herkese yeter!
A Plague's Tale; büyük veba salgını ve ortaçağ engizisyonu gibi gerçek tarihi olaylara dayansa da hikaye elbette heyecan verici bir anlatım oluşturmak adına fantastik kurgu anlatımlarla geliştirilmiş. Burada, fare sürüleri kendi başlarına gerçekten zorlu düşmanlar haline gelebiliyor. Amicia ve Hugo'nun ana tehdidi fareler ve askerler arasında sürekli olarak değişiyor. Savaş seçenekleri Amicia'nın elindeki sapan ile sınırlı olduğu için gizlilik oyunda daha ağır basıyor. Ancak çok sıkıştığınızda düşmanlarınızı kafasına atacağınız bir taş ile ekarte edebiliyorsunuz. Oyun, ilerledikçe bir miktar kimya yardımı ile ekstra cephanelerin kilidini açarak askerlerle başa çıkma konusunda daha eğlenceli seçeneklere de kavuşuyorsunuz. Bir düşmanın kaskını çıkarmaya zorlayan kimyasal bir reaksiyon ya da onları kaskatı donduracak bir toz bunlardan sadece bir kaçı. Bu çeşitlilik çok fazla değişmeyen düşman çeşitliliği karşısında oyunun tekrara düşmesini de engelliyor.
Fareler ile uğraşmak söz konusu olduğunda ise bu bölümler giderek zorlaşan bulmacalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Sürülere karşı tek savunmanız ateş. Yani bir ışık kaynağından diğerine karanlığa düşmeden geçmeye çalışıyorsunuz. Genelde, fenerler gibi belli bir süreyle etrafta hareket ettirilebilir ışık kaynakları bulunuyor. Çoğu sefer ise güvenli bir yolun nasıl sağlanacağını bulmak için başarılı bir mantık yürütmeniz gerekiyor. Görevler hiçbir zaman çok fazla karmaşık değil, zorluk çok iyi ayarlanmış ve problem çözme A Plague Tale'in gizli ve aksiyon sahneleri ile çok güzel harmanlanmış.
Müzikleri ayrı bir yere koymak gerekli
Çoğu zaman incelediğimz oyunların müzikleri ile ilgili pek bir şey yazmıyoruz. Ama bu sefer müzikler oyuna o kadar güzel eşlik ediyor ki bahsetmeden geçemeyeceğiz. Vampyr ve 11-11: Retold Memories Retold'un bestecisi Olivier Derivière'a ait olan müziklerin her notasının hikayeyi anlatmakta büyük bir rolü rol bulunuyor. Gerektiğinde gerginlik artığında tempo yükselirken; gerektiğinde yumuşatıcı ve rahatlatıcı bir hal alıyor. Ses efektleri ve müzikteki değişiklikler de, ipuçlarını sunmak, düşmanların sizi ne zaman tespit ettiğini veya önünüzdeki tehlikeyi bildirmek için büyük önem taşıyor. Bu noktada oyunu kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederiz. Hatta oyunun ekrandaki UI'yi kapatma özelliğini kullanarak sadece kulaklarınıza güvenerek ilerlemeniz de mümkün. Bu şekilde A Plague Tale'ın dünyasına daha iyi girebilirsiniz.
Görsel bir şölene hazır olun
A Plague Tale: Innocence, hikaye anlatımı ve oyun tasarımı konusunda kesinlikle mükemmel bir başarıya imza atıyor. Oyun, incelemeyi gerçekleştridiğimiz Xbox One X'te en ufak bir tekleme yapmadan rüya gibi çalıştı. Zengin ve güzel bir dünya sunmak için gerçekten konsolun sınırlarını zorluyor. Ancak ufak tefek kusurları da yok değil. Örneğin yapay zeka zaman zaman oyuncuyu hayal kırıklığına uğratabiliyor. Gizliliğin ön planda olduğu bir oyunda düşman hareketleri ve tepkiler sorunsuz bir deneyim için olmazsa olmazdır. Ancak, burnunun dibindeki karakteri fark etmeyen NPC'lerden okçu olduğu için yakınına gittiğinizde size bir şey yapamayanlara kadar farklı sorunlar ile karşılaşmanız mümkün.
Sonuç
Arada aptal gibi davranıp dikkatinizi dağıtan yapay zekaya rağmen A Plague Tale'in 10 saati aşan hikayesi içinde kolayca kaybolmak mümkün. Daha fazla detay vermek spoiler olacağı için en iyisi biz tavsiyemizi yapıp bırakalım. Siz de oyunu alıp oynayıp kendiniz karar verin. Bize sorarsanız son dönemde güzel bir hikayeye sahip oyun arayanlar için kaçırmamaları gereken bir seçenek olmuş deriz. Hele ki Hellbalde'i sevdiyseniz mutlaka bunu da oynayın.
85/100
Yapım: Asobo Studios/Focus Home Interactive
Tür: Aksiyon Macera
Platform: XONE, PS4, PC
Web: http://aplaguetale.com/en
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