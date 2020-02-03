AB, Tek Kablo Standardı için Harekete Geçti!

Avrupa Birliği'nin telefonlarda "tek kablo standardı" ısrarı, bu kez çok güçlü geliyor ve bu, muhtemelen en çok Apple'ın canını sıkacak!

AB, Tek Kablo Standardı için Harekete Geçti!

Avrupa Birliği'nin kanun yapıcıları, telefonlarda tek bir şarj kablosu standardının kullanılması konusunda ezici bir oylama gerçekleştirdiler. Avrupa Parlamentosu, 40'a karşı 582 oyla Avrupa Komisyonu'nun bu konuda harekete geçmesini istedi. Bilindiği gibi Apple, oylamadan önce, tasarıya karşı olduğunu açıkça dile getirmişti.

Avrupa Parlamentosunun Komisyona verdiği süre oldukça kısa. Komisyon, en geç temmuz ayında ortaya bir mevzuatın çıkarılmasını istiyor. Parlamento, Komisyondan kablosuz şarj ve kablosuz şarjın elektronik atığı azaltması konusunda da iki kez düşünmesini istiyor. Parlamento bununla da kalmıyor ve Avrupa Birliği'nin daha çok kablo ve şarj cihazını toplayıp, geri dönüştürmenin yollarını bulmasını talep ediyor.

Kanun yapıcılar, ne tür bir şarj standardının oluşturulacağına dair bir bilgi ise vermedi. Ancak USB-C'nin her yerde kullanıldığını hesaba katarsak, komisyon muhtemelen bu yeni standarttan yana olacaktır.

Avrupa Birliği'nin ortaya çıkaracağı mevzuat, Apple'ı diğer firmalardan çok daha fazla etkileyebilir. Apple, AB'nin daha önceki evrensel şarj adaptörü girişiminde bunun "yeniliği boğacağını" ileri sürmüş ve tüketiciye yardım etmek yerine, onlara zarar vereceğini söylemişti. AB ise on yıldan uzun bir süredir firmaların paylaştığı bir kablo standardı oluşturmaya çalışıyor ve bunun elektronik çöplüğü...

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