Apple'dan "Ortak Şarja" İtiraz Geldi!

Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz günlerde taslak kanunla, telefon şarj cihazı standardı için baskısını yeniledi ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple tarafından itirazlar yükseldi. iPhone üreticisi, yaptığı açıklama ile telefonların ortak bağlantıya sahip olmasının "yeniliği durduracağını" ve kamuya yarardan çok zarar sağlayacağını söyledi.
Firma, bu iddiasını desteklemek için yaptırdığı, Copenhagen Economics tarafından yürütülen araştırmayı göstererek standart şarj aletine geçişin 1,5 milyar avroya mal olacağını ve potansiyel çevresel avantajlardan sağlanan 13 milyon avroluk kazancı fazlasıyla ortadan kaldıracağını söyledi. Hatta firma, Lightning girişine sahip Apple cihazlarını kullanan yüz milyonlarca kişiyi "rahatsız ederek" AB'nin daha büyük bir çevresel sorun bile yaratabileceğini önerdi.
Ayrıca Apple, endüstrinin zaten USB-C girişleri çevresinde toplanmaya başlaması ile beraber (ya giriş değişiklikleri ya da iPhone 11 Pro'da olduğu gibi kablolar ile) bu kararların gerekli olmadığını düşündüğünü de belirtti. Apple, endüstrinin "30 şarj cihazından üçe, yakında da ikiye" indiğini söyledi. Firma, yine de Avrupa Komisyonu'nun bir çözüm bulabileceğini umduğunu ancak bu çözümün, endüstrinin (ya da bu durumda görünene göre Apple'ın) "yenilik yapma yeteneğine" zarar vermeyecek şekilde olması isteğinin altını çizdi.
AB, on yılı aşkın bir süredir telefon şarj cihazlarının ortaklaştırılması isteğini belirtiyor ve bunun e-atıkları azaltmanın yanı sıra müşterilerin kullanımlarını da basitleştireceğini söylüyordu. Hatta telefonunuzla yeni bir şarj cihazına bile ihtiyacınız olmayabilirdi. Ancak şu ana kadar, artık etkili olduğunu düşünmediği, gönüllü yaklaşıma öncelik verilmişti. Düzenleme, Apple gibi istisnai firmaların kendi istediklerini yapmalarını teorik olarak engelleyebilir.
Zorunlu katılımın soruna yardımcı olup olmayacağı ise belli değil. USB-C standardı akıllı telefon dünyası için hayatı oldukça kolaylaştırmış olsa da, 2015 yılına kadar telefonlara ulaşmadı ve USB-C'nin tasarım avantajlarının pek çoğuna sahip olan Lightning'i, Apple o sırada üç yıldır kullanmaktaydı. Bu tarihten sonra ise genel kullanım hızla yaygınlaştı.
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