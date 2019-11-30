AB Ülkeleri, WhatsApp Yönetmeliğinde Anlaşamadı

WhatsApp ve Skype gibi uygulamaları geleneksel telefon hizmetleri gibi bir yönetmeliğe tabi etme planı, görünüşe göre suya düştü!

AB Ülkeleri, WhatsApp Yönetmeliğinde Anlaşamadı

Avrupa Birliği'nin iletişim hizmetleri sunan firmalara yeni gizlilik şartları getirme planları, üye ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı suya düştü.

Endişeler, WhatsApp ve Skype gibi uygulamaların geleneksel mobil ve geniş bant operatörlerinin tabi olduğu kurallara tabi olmamasından kaynaklanmış ve süreç, bunun üzerine başlatılmıştı. Planlar arasında veriyi emniyet teşkilatına teslim etmek de bulunuyordu.

Geçen hafta AB büyükelçileri arasında yapılan toplantıda üyeler arasında fikir birliğine varılması umuluyordu. Ancak Reuters'a göre bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandı. Bunlar arasında izleme çerezleri, Çince pornonun algılanması ve silinmesi, rıza gereksinimleri bulunuyor. Böylece AB konseyinin eGizlilik Yönetmeliği taslağı planları reddedilmiş oldu. Bundan sonraki adımın ne olacağı ise bilinmiyor.

Tekliflerin çok kısıtlayıcı olduğunu düşünen teknoloji firmaları, bu gelişmeler karşısında memnun görünüyorlar ancak aynısını iletişim firmaları için söylemek mümkün değil.

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