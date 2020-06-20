ABD Başkanı Donald Trump'tan Huawei'ye Bir Darbe Daha Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Huawei'ye karşı uyguladığı ambargoyu bitirmeye hiç niyetli değil. Aksine, ambargo 1 yıl daha uzatılmış durumda.

  • Levent Öztürk
ABD'nin Huawei yasağı uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2019 tarihinde imzaladığı, Amerikalı firmaların Huawei ile çalışmalarını yasaklayan kanunun süresini uzattı. Kanun çerçevesinde tedarikçilerin Huawei'ye ürün satmaları yasaklanırken, Huawei'nin ABD'li teknoloji firmaları ile çalışması da engelleniyor. Reuters'ın söylediğine göre bu kanun, şimdi 12 ay daha uzatılmış durumda.

ABD Huawei'ye karşı iddialarını destekleyen hiçbir kanıt sunmuş değil ve Huawei de sürekli olarak bu iddiaları reddediyor. Yine de tüm bunlar, ambargo kararının uzamasına engel olabilmiş değil.

Her ne kadar Huawei ABD pazarında şu anda neredeyse tamamen dondurulmuş olsa da, halen bazı küçük operatörlerle çalışmaya devam ediyor. Washington, bu taşıyıcıların kullandıkları donanımı değiştirmeleri ve Ericsson ile Nokia gibi alternatiflere geçiş yapmaları için bir kaynak paketini de onaylamış durumda.

Ancak bu süreç tamamlanana kadar taşıyıcıların Huawei ile çalışmaları için ABD Ticaret Bakanlığı tarafından bazı geçici lisanslar sunuluyor. Bu lisanslarla birlikte, Huawei'nin temel bakım ve desteği sağlamasına izin veriliyor.

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