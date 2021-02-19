ABD Borsasını "Sallayan" İsim İçin Hesap Verme Zamanı Geldi

Özellikle Reddit üzerinde yazdığı gönderilerle ABD borsasında büyük manipülasyon yaptığı iddia edilen ve Gamestop hisselerini adeta "uçuran" Keith Gill (ya da Reddit'teki adıyla DeepFuckingValue) için hesap verme zamanı geldi.