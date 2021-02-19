ABD Borsasını "Sallayan" İsim İçin Hesap Verme Zamanı Geldi

Geçtiğimiz günlerde GameStop hisseleri, Keith Gill'in Reddit üzerinden beklentilerinin arttığını açıklamasından sonra çılgınca dalgalanmıştı. Keith Gill, YouTube'da Roaring Kitty ve Reddit'te DeepFuckingValue da dahil olmak üzere çevrimiçi olarak birkaç isim kullanıyor. Gill, çeşitli platformlarda yaptığı finansal paylaşımlarıyla tanınan Amerikalı bir finansal analist ve yatırımcı olarak tanınıyor. Şimdi ise mahkemede kendini savunmak zorunda kalacak.
Hukuk firması Hagens Berman, Gill'e GameStop hisseleri üzerinde bir piyasa çılgınlığının başlamasına yardımcı olan yayınlar ve diğer benzer davranışları için, başka bir deyişle manipülasyon yaptığı için toplu dava açtı. Hisse senedine duyulan coşku, hisselerin değerinin %2.700'den fazla artmasına neden olmuştu ve Gill'in bu süreçte cebine 30 milyon dolardan fazla attığı iddia ediliyor.
Davacı Christian Iovin adına açılan davanın iddianamesinde, "Gill, amatör tüccarları motive etmek için kendisini bir tür Robin Hood olarak tanıttı ve menkul kıymetler uzmanlarını kötü adamlar olarak nitelendirdi. Gill'in aldatıcı ve manipülatif davranışı sadece çeşitli endüstri düzenlemelerini ve kurallarını değil, aynı zamanda GameStop hisseleri pazarının bütünlüğünü zayıflatarak çeşitli menkul kıymet yasalarını da ihlal etti" deniliyor
Gill ise geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen duruşmada, düzgün davrandığı konusunda ısrar etti: "Kimseden kendime çıkar sağlamak için hisse senetlerini alıp satmasını istemedim, hisse fiyatında hareket yaratmaya çalışan hiçbir gruba dahil değildim. Herhangi bir hedge fonu ile hiçbir zaman finansal ilişkim olmadı. Halka açık olanlar dışında GameStop hakkında hiçbir bilgiye sahip değildim. Şirkette hiç kimseyi tanımıyordum ve içeriden hiç kimseyle konuşmadım."
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