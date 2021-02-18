Çöldeki Dev Megafonun Gizemi Çözülemiyor: Nereden Geldi ve Kim Getirdi?

Uzaydaki dev megafonun sırrı... ABD'deki Mojave Çölünde yıllardır atıl olarak duran ve ne işe yaradığı bilinmeyen, kimin ne zaman oraya koyduğu bir türlü çözülemeyen dev bir megafon duruyor. Peki bu megafonun gizemi ne?