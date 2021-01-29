Reddit Nedir? Reddit'in Kurucusu Kim? İşte gündemdeki platform..

ABD'de gündem sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen küçük yatırımcıların, 'kısa pozisyon' alınan bazı şirket hisseleri üzerinden hedge fonlarına karşı başlattığı meydan okuma... Yaşanan durumu özetle şöyle anlatabiliriz: ABD'li video oyun satıcısı GameStop özellikle koronavirüs etkisiyle 2020'de ekonomik sıkıntılar yaşadı, 450'ye yakın mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu. Bazı büyük fonlar ise GameStop hisselerinden "kısa pozisyon" yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalıştı. Reddit'te bir araya gelen küçük yatırımcılar ise hisse senedinde alıma geçti. GameSpot'un hisse değeri fırlayınca büyük yatırımcılar zarar etmeye başladı... Yaşanan bu çekişmenin ardından gözler Reddit'e çevrildi. Peki, Reddit nedir? Reddit'in kurucuları kimler? Yakından bakalım:
GameStop olayının detayları için ilgili makaleye bakabilirsiniz
REDDİT NEDİR?
İnternet kullanıcılarının bilgi paylaşımı ve ortak bilgi birikimi için kullandığı forumlar döneminin kapanması ve bilgi paylaşımının daha hızlı, anlık ve zaman zaman da kontrolsüz yaşandığı sosyal medya ortamına geçişle beraber pek çok platform kapanmak zorunda kaldı. Ancak bunlar arasında gerek yapısı, gerek işleyişi gerekse de kullanıcı kitlesi açısından Reddit hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son zamanlarda üzerinden yapılan paylaşımlarla gündeme gelen Reddit geniş çaplı bir sosyal paylaşım sitesidir. Ziyaretçi sayısı günlük olarak milyonları bulan sitede kullanıcılar paylaşım yapabiliyor, soru sorup yanıt alabiliyor, anketlere katılabiliyor ve spor, oyun, müzik, yemek, fotoğrafçılık gibi farklı konuları ele alan, subreddits adı verilen alt kategorilerde gündemi takip edebiliyor.
REDDİT'İN ANLAMI NE?
Reddit'in ismi İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelir. Reddit'teki içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulur. Ekim 2020 itibarıyla, Reddit, Alexa verilerine göre, dünyada en çok ziyaret edilen 17; ABD'de ise en çok ziyaret edilen 7. web sitesi. Kullanıcı tabanının% 40.9'u Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. ABD'yi Birleşik Krallık ve Kanada izliyor.
REDDİT'İN KURUCUSU KİM?
23 Haziran 2005'te yayın hayatına başlayan Reddit Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kuruldu. Daha sonra ünlü Wired dergisinin de sahibi Conde Nast Digital firması tarafından satın alındı. Reddit, şu anda 350 milyon civarında kayıtlı üyeye sahip. Yayın hayatı boyunca yatırımcılardan birçok kez mali destek alan siteye Tencent firması Şubat 2019'da şu ana kadar yapılmış en büyük yatırımı yaptı. 300 milyon dolarlık bir yatırımla şirketin değeri 3 milyar dolara ulaştı.
REDDİT'E NASIL ÜYE OLUNUYOR?
Özgür bir fikir paylaşım platformu olarak bilinen Reddit'te fikir paylaşmak için üye olmak gerekiyor. Ücretsiz üyelik için e-posta adresi, bir kullanıcı adı ve şifre isteniyor. Bu aşamadan sonra kullanıcılar üyelik onayının ardından platform üzerinde kendi paylaşımlarını yapabiliyor, farklı kullanıcıların paylaşımlarına yorum yazabiliyor.
Site Türkçe dilini destekliyor, kapsamlı bir arama seçeneği bulunuyor ve isterseniz kendi topluluklarınızı da oluşturmanıza imkân veriyor. Sitedeki paylaşımların belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor, aksi taktirde paylaşım yapmanız engelleniyor, kalıcı veya geçici uzaklaştırma alabilirsiniz. Site işletmecileri bu kuralların seviyeli, güvenilir, etik bir tartışma ortamı sağlamak için konduğunu söylüyor.
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