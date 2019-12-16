ABD - Çin Savaşı Bitti (Gibi...)

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de üretilen ürünlere getirdiği yüzde 15'lik "ceza tarifesini" kaldırdığını, buna yönelik bir anlaşma yaptıklarını söyledi.
Adı geçen yüzde 15'lik tarife, iPhone'dan birçok laptopa Çin'de üretilen cihazların fiyatında artışa neden olacaktı. Wall Street Journal'a göre ABD'nin bazı Çin ürünlerindeki yüzde 25'lik gümrük vergisi, geçerliliğini korusa da, 1 Eylül'de yürürlüğe giren tarife, ikiye bölünerek yüzde 7,5'e düşürüldü. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, yayınladığı bir raporda anlaşmaya Çin'in önümüzdeki senelerde daha çok ABD ürünü alma taahhüdünün dahil olduğunu, "fikri mülkiyet, teknoloji transferi, tarım, finansal hizmetler ve döviz ve döviz alanlarında Çin'in ekonomik ve ticaret rejiminde yapısal reformlar ve diğer değişiklikler yapılması gerektiğini" içerdiğini söyledi.
Çin'in Tarım ve Köy İşleri Bakan Yardımcısı, anlaşmanın satın almaları artırma planlarını içerdiğini doğruladı ancak ne kadar artırılacağına dair bir bilgi vermedi. Çin, anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bir metin veya bir özet de yayınlamadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın